"Епідеміологічна ситуація буде погіршуватися": у МОЗ розповіли про захворюваність на COVID в країні

"Епідеміологічна ситуація буде погіршуватися": у МОЗ розповіли про захворюваність на COVID в країні

З кожним днем кількість випадків коронавірусу зростає.

В Україні другу добу поспіль фіксують понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу, але ситуація буде погіршуватися.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, нова хвиля пандемії COVID-19 розпочнеться вже за півтора-два тижні. А лише в квітні недужих має поменшати.

"За попередніми прогнозвами, ми очікуємо, що епідеміологічна ситуація буде тільки погіршуватися. Початок цього погіршення буде наприкінці січня. Пікові показники захворюваності - це лютий-березень. Поступове спадання буде лише у квітні 2022 року.

Кузін наголоситв, що хвиля "Омікрон" у багатьох країнах характерна тим, що дуже швидко розпочинається - з високими показниками захворюваності, але має таке ж стрімке падіння.

За його словами, якщо погіршиться ситуація із захворюваністю, то "йтиметься лише про "червоний" рівень карантину в тому чи іншому регіоні. "Зараз жодна область не відповідає "червоному" рівню", - наголосив представник МОЗ.

Ігор Кузін розповідає про небезпеку штаму "Омікрон" та відповідає на питання глядачів

Як повідомлялося, в Україні у села поїдуть мобільні бригади для забезпечення джоступності COVID-щеплення для місцевого населення. МОЗ планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, аби заохотити сільське населення вакцинуватися і забезпечити їм таку можливість.

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