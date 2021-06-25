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Епідеміологиня заявила, що робити третє COVID-щеплення непотрібно: чому

Епідеміологиня заявила, що робити третє COVID-щеплення непотрібно: чому

Associated Press

Схеми COVID-вакцинації постійно змінюються і показують різні результати. Детальніше про них розповіла епідеміологиня Виноградова.

Щеплення двома дозами схвалених нині вакцин від COVID-19 забезпечує "надзвичайно ефективний і довготривалий" постінфекційний імунітет, що виключає потребу в третій ін'єкції через пів року.

Про це епідеміологиня Наталія Виноградова 24 червня заявила в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

За її словами, від початку щеплення експериментальними COVID-препаратами схеми вакцинації неодноразово змінювалися через невчасні доставки і щоразу показували нові результати ефективності.

Зазвичай, вказала епідеміологиня, схеми вакцинації вивчаються впродовж 10-12 років, і лише тоді препарат запроваджується.

"Нині вакцина негайно використовується - того життя вимагає. І схеми, які були випрацювані перші, були у багатьох випадках порушені (...). Довелося робити інші схеми, - продовжила Виноградова. - Як кажуть, не було б щастя, але нещастя допомогло. Інші схеми виявилися більш ефективними".

Вона пояснила, що продовження до трьох місяців перерви між першою і другою дозою щеплення показало "вищий ефект на 17-22%".

"А це дуже багато, - зауважила експертка. - І щодо напруженості імунітету, а це - головне. Водночас зменшилася кількість ускладнень". 

Вона також зупинилася на комбінації вакцин від різних виробників. Окрім того, додала Виноградова, якщо спершу розробники говорили про необхідність третьої дози через 3-6 місяців після повної вакцинації, то зараз про це мова не йде.

"Ні! Зроблені дослідження засвідчили нам, що постінфекційний імунітет є надзвичайно ефективний і довготривалий. Як результат, зараз не стоїть питання через 3 або 6 місяців щось колоти", - підсумувала епідеміологиня.

Епідеміологиня розповіла про порушення схем вакцинації під час імунізації від коронавірусу

Епідеміологиня розповіла про порушення схем вакцинації під час імунізації від коронавірусу

Раніше повідомлялося, що третя доза вакцини від COVID-19, розробленої американською біотехнологічною компанією Moderna, виявилася ефективною від "бразильського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу. 