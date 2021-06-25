Епідеміологиня заявила, що робити третє COVID-щеплення непотрібно: чому

Схеми COVID-вакцинації постійно змінюються і показують різні результати. Детальніше про них розповіла епідеміологиня Виноградова.

Щеплення двома дозами схвалених нині вакцин від COVID-19 забезпечує "надзвичайно ефективний і довготривалий" постінфекційний імунітет, що виключає потребу в третій ін'єкції через пів року.

Про це епідеміологиня Наталія Виноградова 24 червня заявила в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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За її словами, від початку щеплення експериментальними COVID-препаратами схеми вакцинації неодноразово змінювалися через невчасні доставки і щоразу показували нові результати ефективності.

Зазвичай, вказала епідеміологиня, схеми вакцинації вивчаються впродовж 10-12 років, і лише тоді препарат запроваджується.

"Нині вакцина негайно використовується - того життя вимагає. І схеми, які були випрацювані перші, були у багатьох випадках порушені (...). Довелося робити інші схеми, - продовжила Виноградова. - Як кажуть, не було б щастя, але нещастя допомогло. Інші схеми виявилися більш ефективними".

Вона пояснила, що продовження до трьох місяців перерви між першою і другою дозою щеплення показало "вищий ефект на 17-22%".

"А це дуже багато, - зауважила експертка. - І щодо напруженості імунітету, а це - головне. Водночас зменшилася кількість ускладнень".

Вона також зупинилася на комбінації вакцин від різних виробників. Окрім того, додала Виноградова, якщо спершу розробники говорили про необхідність третьої дози через 3-6 місяців після повної вакцинації, то зараз про це мова не йде.

"Ні! Зроблені дослідження засвідчили нам, що постінфекційний імунітет є надзвичайно ефективний і довготривалий. Як результат, зараз не стоїть питання через 3 або 6 місяців щось колоти", - підсумувала епідеміологиня.

Епідеміологиня розповіла про порушення схем вакцинації під час імунізації від коронавірусу

Раніше повідомлялося, що третя доза вакцини від COVID-19, розробленої американською біотехнологічною компанією Moderna, виявилася ефективною від "бразильського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу.

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