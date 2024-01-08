Епіфаній назвав традицію російської церкви, від якої відходить ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що ПЦУ відходить від однієї із застарілих традицій Московського патріархату.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту ТСН Олександру Загородньому.

Так, журналіст під час зустрічі з митрополитом не поцілував йому руку і одразу уточнив, чи не обурили його дії Епіфанія.

"Звичайно, що ні. Це більше, бачите, традиція і російська традиція, що вірний, як підлеглий, панові повинен кланятися, повинен цілувати в руку. Така, виявляється, певна зверхність над вірними, що вірні – це покірні раби. А ми відходимо від цієї традиції, тому що ми, за словами Христа, є друзями", - пояснив предстоятель.

Нагадаємо, Стефанчук розповів, коли закон про заборону УПЦ МП винесуть в Раду для голосування.

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