Епіфаній назвав традицію російської церкви, від якої відходить ПЦУ

Митрополит Епіфаній розповів про одну із "рабських" традицій Московського патріархату.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що ПЦУ відходить від однієї із застарілих традицій Московського патріархату.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту ТСН Олександру Загородньому.
Так, журналіст під час зустрічі з митрополитом не поцілував йому руку і одразу уточнив, чи не обурили його дії Епіфанія.
"Звичайно, що ні. Це більше, бачите, традиція і російська традиція, що вірний, як підлеглий, панові повинен кланятися, повинен цілувати в руку. Така, виявляється, певна зверхність над вірними, що вірні – це покірні раби. А ми відходимо від цієї традиції, тому що ми, за словами Христа, є друзями", - пояснив предстоятель.
Нагадаємо, Стефанчук розповів, коли закон про заборону УПЦ МП винесуть в Раду для голосування.
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