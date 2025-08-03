Епіфаній розповів, чи прийме Онуфрія та чому вони не бачилися два роки

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній / © Православна Церква України/Facebook

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Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що завжди готовий до зустрічі з очільником Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрієм.

Про це ієрарх сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН, відповідаючи на запитання, чи прийме він Онуфрія, якщо той захоче до нього заїхати.

«Ми готові завжди до зустрічі, але ми очікуємо, вже скоро буде сім років з часу отримання Томосу про автокефалію. Ми зробили дуже багато різних звернень. Спочатку ми навіть зустрічалися, пересікалися, перетиналися з митрополитом Онуфрієм на різних державних заходах, але зараз він не бере участі в жодних державних заходах. І тому за останніх там два роки ми з ним жодного разу не перетиналися», — зазначив предстоятель ПЦУ.

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Водночас митрополит Єпіфаній додав, що, наскільки йому відомо, очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій непохитний у своїй позиції щодо спілкування з Православною церквою України.

Нагадаємо, рік тому, у серпні 2024 року, предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній закликав очільника УПЦ Московського патріархату Онуфрія до початку діалогу про єднання.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АДЕПТИ «РУСЬКОГО МІРА» ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ! Ексклюзивні ЗІЗНАННЯ глави ПЦУ ЕПІФАНІЯ для ТСН