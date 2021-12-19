Епіфаній розповів, як по-справжньому святкувати День святого Миколая

Предстоятель ПЦУ розповів, що у дитинстві завжди мріяв знайти подарунок під подушкою.

У день, коли вшановують пам'ять святого Миколая, віряни повинні брати приклад із нього, бо він був зразком віри, зразком того, що потрібно робити добрі і корисні справи.

Про це розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в ефірі ТСН.Тиждень 19 грудня.

"Я був дитиною і мріяв, щоб отримати подарунок під подушку. Протягом року мріяв про певні речі. І це втілювалося в життя. Якщо був слухняним, відповідальним, добре навчався, то завжди Миколай приносив гарний подарунок", - розповів він.

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Митрополит закликав українців робити добрі, корисні справи, проявляти турботу, любов і пам'ятати, що не завжди це стосується якогось матеріального дарунку. Це можна зробити добрим словом, порадою - проявити любов до тих, хто має в цьому зараз потребу.

"Тому, будьмо добрими, будьмо люблячими і відповідальними", - наголосив він.

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