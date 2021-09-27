"Епоха Меркель" і Україна: як рішення канцлерки Німеччини впливали на долю нашої держави

Незмінна від 2005 року канцлерка Ангела Меркель — одна з небагатьох західних політиків, що дійсно переймався долею України.

Поки що Ангела Меркель залишається виконувати свої обов’язки, бо попереду тривалі напружені переговори про коаліційну угоду. Що означають вибори в Німеччині для Києва і як ставляться основні претенденти на посаду канцлера до України і російського газогону "Північний потік-2" і якою була "епоха Меркель" для нашої держави.

Про це йдеться 27 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Як би не виглядала майбутня німецька коаліція, хто б її не очолив — чи то соціал-демократи, чи знову ХДС, а новому канцлерові надзвичайно бракуватиме, принаймні в перші місяці, зовнішньо-політичного досвіду Ангели Меркель. Це тривожно для Європи і украй тривожно для України, адже як би ми не ставилися до підтримки німцями "Північного потоку-2", без Німеччини в ЄС не ухвалюють жодного принципового рішення. Саме сьогодні соціал-демократ Олаф Шольц, поки що найімовірніший кандидат на посаду канцлера, окреслив свою позицію щодо російського газогону і гарантій для України.

"Щодо газогону — він уже побудований, однак зараз важливо, щоби були дотримані всі гарантії, які пов’язані з його початком роботи. Одна з цих гарантій, щоб Україна залишається транзитною державою. Ми будемо цього дотримуватися, на це всі можуть покластися, для нас це серйозно", — запевняє Шольц.

Ця позиція, принаймні на словах, фактично збігається з позицією наступника Меркель Арміна Лашета, висловленою на останніх дебатах.

"Нам потрібен цей економічний проєкт, бо країні потрібен газ. Але що важливо для мене — це засади, на яких Німеччина зголосилася на цей проєкт, і це геополітичні гарантії, що Україна не постраждає від цього. Якщо Росія поставить угоду під питання — ми негайно зупинимо співпрацю", — зазначив Лашет.

У минуле йде ціла німецька епоха. Незмінна від 2005 року канцлерка Ангела Меркель — одна з небагатьох західних політиків, що дійсно переймався долею України, хоча б тому, що розуміння "совка" і бажання втечі від нього якнайдалі знайоме їй з власного досвіду. Але таке ставлення до нас виникло не одразу.

За майже 16 років на посаді канцлерки Німеччини Ангела Меркель бачила чотирьох українських президентів. Різні стосунки, різні погляди, різні покоління і можливості. І одна тінь, що залишилася нам і їй у спадок від ранніх пострадянських часів — Кремль і його погляди на сусідні території.

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Знайомство з Україною

З Україною Ангела Меркель познайомилася задовго до того, як стала канцлеркою Німеччини наприкінці 2005-го.

"Ще за часів СРСР вона тут була на практиці. Багато хто цього не знає. На Донбасі навіть в шахті була", — розповідає міністр закордонних справ України (2019-2019 роки) Павло Клімкін.

Газова війна

Але 1 січня 2006 року її перший канцлерський новий рік починається з російської газової війни. Росія вперше зупиняє постачання газу до України. І починає несанкціонований відбір європейського газу, в якому звинувачує нас.

"Ми сподіваємось на здоровий глузд у відносинах України з Росією", — зазначала новопризначена канцлерка.

"Бо так було подано росіянами: це українці крадуть газ з труби, це українці створюють проблеми", — розповідає дипломат Роман Безсмертний.

Меркель вже добре знайома з Путіним. Як і інші європейці, Україні вона тоді не вірить.

"Вона не зрозуміла значення першої газової кризи, це я можу на 100% сказати", — переконаний Клімкін.

На посаді канцлерки Меркель послідовно захищає інтереси великих німецьких компаній . І коаліції, половина якої прихильна до Кремля і путінських грошей. Відтак за "Північним потоком" незважаючи ні на що з’явиться "Північний потік-2".

На Україну Меркель доволі довго дивиться як на свою гірку спадщину. Формальні і неформальні угоди з росіянами в 1990-х укладала не вона, але змушена їх виконувати.

Меркель, Україна і НАТО

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Саме через небажання ображати Росію, голос Меркель був одним з ключових на саміті НАТО в Бухаресті 2008-го. Тоді, незважаючи на Помаранчеву революцію та помітний потяг українців на Захід, Україну і Грузію так і не запрошують до Альянсу. Нарада за зачиненими дверима триває більше семи годин. В кулуарах Буш-молодший розмовляє з Меркель доволі жорстко, але вона стоїть на своєму.

Стосунки Ющенка з Меркель відтоді зіпсовані. На Грузію Росія рівно за чотири місяці нападе. В Україні за два роки - оберуть Януковича президентом. Щойно з’являється перспектива реальної угоди про євроінтеграцію, Кремль помітно напружується.

Вільнюс, 2013-й

У Вільнюсі мали підписати документ про асоціацію з Євросоюзом. Але Янукович, як потім розповідає сама Меркель, всіх шокував.

"Янукович з’явився нетверезий на зустріч, він виглядав перелякано і просто на емоціях сказав фразу: "якщо я це зроблю, він мене знищить", — розповідає Безсмертний.

Ні в кого не було сумнівів, хто цей — "він". Але мало хто розумів, як далеко Путін готовий зайти, аби завадити Україні. Адже це — пряма загроза його власній авторитарній корупції.

Агресія Росії проти України

З Вільнюса починається зворотній відлік до російсько-української війни. На початку 2014-го Меркель з’являється в Бундестазі на милицях, бо зламала ногу, катаючись на лижах під час різдвяної відпустки. Свій виступ вона починає з України.

Німці, і Меркель, як їхня канцлерка, реагують занадто обережно на окупації Криму і війну на Сході. В тому, що в Україні не громадянська війна, а війна з Росією, їх переконують збитий у небі над Донбасом Боїнг, та Іловайськ.

"До цього вона кілька місяців не могла уявити, що Путін може їй прямо брехати про присутність російських сил, про те що робиться на Донбасі і в Криму", — згадує Клімкін.

Меркель стає одним з наріжних каменів Нормандської четвірки, формату переговорів у складі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, який зберігається дотепер.

"Президент Порошенко зробив все що міг аби покласти край кровопролиттю в своїй країні і зарадити жахливим стражданням цивільних громадян і військових в своїй країні. Наприкінці переговорів президент Путін натиснув на сепаратистів, аби вони погодилися на припинення вогню", — розповідала Меркель після 17-годинних переговорів у Мінську, в результаті яких були підписані Мінські угоди.

Відтоді і дотепер канцлерка стає провідною захисницею України в Європі. Це не заважає їй захищати разом із тим і німецькі інтереси. Але від початку Майдану і війни вона — у цьому сходяться всі співрозмовники ТСН — побачила в Україні не об’єкт, а суб’єкт. Окрему від Росії територію, з самостійними бажаннями і своїм майбутнім.

Меркель і Зеленський

Один з її останніх візитів на посаді канцлерки відбувся місяць тому — до Києва. Між Меркель та шостим президентом України Зеленським не виникло теплих стосунків. Між Києвом і Берліном - болюче газове питання: Німеччина знову активно підтримує російський газовий проєкт, хоча і шукає для України шляхів компенсації. Утім Зеленський вручає їй найвищу державну нагороду України, Орден свободи. І дякує за підтримку в ключових питаннях, без якої наша реальність зараз могла б виглядати зовсім інакше.

Хто є потенційним наступним канцлером Німеччини, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що в неділю, 26 вересня, у Німеччині відбулися парламентські вибори, після яких країна отримає нового канцлера.

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