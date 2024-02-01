Епопея зі звільненням Залужного: всі сенсаційні заяви, рішення та причина конфлікту з Зеленським

Епопея зі “звільненням” Залужного триває. У розпал чуток і скандалів щодо можливої відставки легендарного головкома ЗСУ, інформаційну хвилю підхопили і відомі західні ЗМІ. Чергову “сенсацію” видав американський телеканал CNN.

Чи дійсно Офіс президента України хоче замінити Валерія Залужного, коли це може трапитися, які кандидати є на його місце та чому наразі з цього приводу є лише чутки і жодних фактів, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Журналісти приголомшили

CNN стверджує, що Валерія Залужного таки викликали до Офісу Зеленського. За даними журналістів, 29 січня чинний головнокомандувач ЗСУ прибув на Банкову. Там йому повідомили, що планують його звільнити.

Цю приголомшливу інформацію журналістам нібито розповіло джерело у владі. Більш того, хоч головкома тоді не звільнили, а відповідного указу президента досі немає, доля Залужного, за даними CNN, вирішиться впродовж тижня.

Офіційного оголошення не було зроблено, тобто Залужний все ще обіймав посаду станом на вечір середи 31 січня, пише видання, однак указ президента очікується до кінця тижня, повідомило одне з джерел CNN.

“Це стане найбільшим військовим потрясінням Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому”, — йдеться у повідомленні.

Дізнались американські журналісти і, як вони стверджують, справжню причину “конфлікту” між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним. Хоч низка українських медіа, з посиланням на власні джерела в Офісі президента і Генштабі, стверджували, що непорозуміння між президентом і генералом виникли ще у квітні 22-го. Аж потім відносини загострились і у 2023-му — через контрнаступ і події на фронті. Була і, як-то кажуть, остання крапля у відносинах Зеленського і Залужного.

“Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв’ю та есе для журналу The Economist у листопаді”, — пише CNN.

Ексклюзивні деталі зустрічі Зеленського і Залужного

Деталі зустрічі 29 січня на Банковій ледь не похвилинно описує британське BBC. Журналісти розповіли дещо цікаве.

“У другій половині дня понеділка 29 січня Валерію Залужному повідомили, що його хоче бачити президент: Володимир Зеленський нібито хотів обговорити з головнокомандувачем ситуацію на фронті.

Той негайно вирушив на Банкову. Ця зустріч обіцяла бути нетиповою. Попри те, що Зеленський та Залужний регулярно бачаться на засіданнях ставки головнокомандувача, вони вже досить давно не спілкувалися без присутності голови Офісу президента. Цього дня Андрій Єрмак був в Ужгороді на переговорах з главою угорського МЗС Петером Сіярто”, — пише видання.

У зустрічі на Банковій, за даними ВВС, брали участь три особи: Володимир Зеленський, Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Зустріч, кажуть джерела ВВС, проходила у цілком спокійному тоні. Досить скоро президент перейшов до її головної теми: він повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ. Зеленський додав, що указ про це буде підписаний найближчим часом.

Все вже вирішено?

Наполягають на правивості чуток про можливе звільнення Залужного і українські ЗМІ. Так от за даними РБК-Україна, на Банковій впевнені, що замінять Залужного. Питання тільки коли.

Залужний — один із найпопулярніших українських лідерів сьогодення і з цим ну дуже важко посперечатись. У грудні 23-го фахівці Київського міжнародного інституту соціології дійшли висновку, що 88% українців довіряють чинному головкому, 62% — президенту.

“У поточній ситуації важливо розуміти, як “перетинаються” поля довіри до президента і головнокомандувача… Більшість українців— 59% — водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою. Так, лише 14% довіряють Залужному і при цьому не довіряють президенту, і лише 1% довіряють президенту, але не довіряють Залужному”, — зазначили у КМІС.

Популярний Залужний і серед армійців. Як пише видання “Радіо Свобода”, українські бійці довіряють своєму командиру і вимагатимуть пояснень, якщо того замінять. Медійники на 100% впевнені, що звільнення Залужного може стати іміджевим ударом для президента. У разі звільнення Залужного пророкує “бурю” серед військових і цивільних і видання Financial Times.

Хто замінить Залужного?

А хто стане головкомом ЗСУ замість Залужного і чи реально його замінити? Як українські, так й іноземні ЗМІ, головними претендентами на посаду головнокомандувача ЗСУ називають двох генералів: чинного очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і командира Східного угруповання військ ЗСУ Олександра Сирського.

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Як пише РБК-Україна, знову ж таки, з посиланням на оточення обох воєначальників, що Буданов, що Сирський не претендували і поки не погоджувались на нову посаду.



“І в оточенні Буданова, і в оточенні Сирського кажуть, що вони не претендували на нову посаду. Але джерело, близьке до розвідки, припустило, що “якби Буданову надійшла така пропозиція, то він як військова людина не має права від неї відмовитися”. Другий співрозмовник, близький до начальника ГУР, підтвердив, що йому справді пропонували обійняти посаду головкома”, — пише видання.

З Олександром Сирським історія схожа. Він хоч і не такий медійний як Буданов, але його військову кар’єру точно можна вважати успішною. Від 2014 Олександр Станіславович був начальником штабу АТО, брав участь в якості командира у боях під Дебальцевим, особисто заїжджав у місто і керував відходом військ, у 2017 командував усією АТО на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення спочатку керував обороною Києва, а потім і Харківським контрнаступом.

“Щодо генерала Сирського, то думки щодо його амбіцій відрізняються. Знайомі з ним співрозмовники стверджують, що для нього посади мають значно меншу вагу, ніж військові успіхи та перемоги.

“Йому подобається перебувати в полях, проводити і керувати операціями, він живе цим. До того ж він досить мудра людина і розуміє, що хто б не прийшов на посаду головкома — його все одно порівнюватимуть із попередником. І це порівняння, так чи інакше, буде не на користь нового головкома”, — міркує один із співрозмовників у військових колах. Інші ж, навпаки, вважають, що Сирський був би і не проти піти на підвищення і навіть навпаки, давно хотів би обійняти посаду головкома — як і низка інших генералів”, — пише РБК-Україна.

А от журналісти німецького Bild взагалі стверджують, що не міняти головкома ЗСУ вмовили Зеленського саме Буданов і Сирський. На думку німецького військового експерта Ніко Ланге, найкращим виходом із ситуації було б примирення Зеленського і Залужного — вони мали б разом вийти на публіку і покласти край чуткам.

Також, за даними Bild, кілька тижнів тому Залужний хотів вивести війська з Авдіївки, але Зеленський виступив проти і навіть особисто поїхав у місто на лінію фронту в кінці грудня.

Заміна головкома — не трагедія?

В Офісі ж президента гіпотетичне звільнення Залужного “трагедією” не вважають. На це, зокрема, 1 лютого натякнув радник ОП Михайло Подоляк. Крім того, на його думку, дискусії щодо ймовірного звільнення головкома для нього виглядають “дивно”.

“Чи може бути дискусія? Для мене це взагалі дивно виглядає. Усе ж таки, це вертикаль президента, це менеджер президента — я маю на увазі головкома, загалом кажу. Це безпосередньо його вертикаль, він займається війною у форматі верховного головнокомандувача”, — сказав Подоляк.

Важлива заява Подоляка!

Зеленський “може виставляти своїм підлеглим певні завдання, а потім перевіряти їх і давати їм оцінку”, заявив Подоляк. За його словами, про політичну конкуренцію не йдеться.



“Для мене це взагалі дивно, тому що під час війни політична конкуренція на рівні генералітету і політики виглядає так собі. Між тим, є ж офіційне спростування цієї інформації. Далі — подивимося, як розвиватимуться події. Якщо будуть якісь зміни, будемо про це говорити. Поки що змін немає”, — зауважив Подоляк.

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