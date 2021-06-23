Ера сосисок закінчилася: від 1 вересня у школах запровадять нові стандарти харчування

Ера сосисок закінчилася: від 1 вересня у школах запровадять нові стандарти харчування

Перша леді розповіла про реформу системи харчування у школах.

Ера сосисок у шкільних їдальнях - закінчується. Від 1 вересня цього року запроваджують нові стандарти шкільного харчування.

Про це йдеться 23 червня у сюжеті ТСН.19:30.

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Тепер раціон школярів буде смачнішим та кориснішим – запевняють розробники концепції сучасної шкільної кухні. У раціоні обмежують кількість солі й цукру, жирів, забороняють використання ковбасних виробів, рибних консервів. Натомість готуватимуть більше салатів із моркви та капусти, овочеві супи, рибні котлети, плов.

За даними Міносвіти, 40 відсотків шкіл уже готові перейти на нове меню. Решта мають перелаштуватися на нові стандарти до кінця року. Найскладніше буде переконати дітей харчуватися корисною їжею. Тому журналіст ТСН від імені свого сина-школяра запитав у першої леді країни Олени Зеленської, чи є шанси в сосисок залишитися в шкільному меню.

"Нажаль ера сосисок для вашого сина закінчується або сподіваюсь скоро закінчиться. Ми маємо створити в школі систему, де дітям буде простіше вживати корисну їжу", — сказала Олена Зеленська.

Новини України: від 1 вересня у школах запровадять нові стандарти харчування

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