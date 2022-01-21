Ескалація чи дипломатія: чого очікувати від переговорів Лаврова і Блінкена

Ескалація чи дипломатія: чого очікувати від переговорів Лаврова і Блінкена

Блінкен вже мав зустріч з німецькими союзниками.

У п'ятницю, 21 січня, Вашингтон спробує з'ясувати, чи зважиться Кремль на агресію в Україні. До Женеви на черговий раунд переговорів вже прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Напередодні американський високопосадовець під час візиту до Німеччини переконував європейських союзників тиснути на Росію жорсткіше.

Про результати перемовин в Берліні, а також про очікування від зустрічі в Женеві - у сюжеті ТСН.Ранок 21 січня

Одним з найперших наслідків переговорів держсекретаря Ентоні Блінкена з європейськими чиновниками напередодні стала низка гучних заяв щодо України. Посадовці повторюють для Кремля: реакція на будь-які спроби подальшої агресії в бік України буде швидка і болісна.

Блінкен не говоритиме за спиною у Європи про Європу так само, як не говоритиме за спиною України без України, цьому принципу Сполучені Штати неодноразово обіцяли слідувати. Напередодні ввечері Блінкен назвав ймовірний напад на Україну "конфліктом з глобальними наслідками". Політик відзначив головний принцип сучасної політики: жодна держава не має права порушувати кордони іншої, вказувати іншій, з ким їй мати партнерські стосунки. Він нагадав усім, зокрема німцям, про час, коли Берлін в часи Холодної війни ділили на Східний та Західний муром.

До Женеви для переговорів вже прибули держсекретар США та міністр закордонних справ Росії | Новини світу

"Дозволити Росії нехтувати цими принципами - це означає повернутися до нестабільнішого і небезпечнішого часу, коли цей континент і це місто були розділені на дві ворожі частин. Загроза війни всіх з усіма висіла над головами", - наголосив Блінкен.

Що ж відбуватиметься сьогодні в Женеві? Тут вже чимало наших іноземних колег. Поліція затягує кордоном підходи до готелю President. Це один з вже звичних майданчиків для російсько-американських переговорів. Очікують, що зустріч розпочнеться приблизно опівдні за Києвом і триватиме години дві, а потім, ймовірніше за все, Сергій Лавров окремо, а Енотоні Блінкен окремо, поділяться враженнями від переговорів із журналістами.