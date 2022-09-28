Ескалація серйозніша, ніж у лютому: експерт пояснив, чому США закликали своїх громадян залишити Росію

Може бути декілька факторів того, чому США закликали своїх громадян якнайшвидше залишити Росію. Перш за все, йдеться про загрозу нового витка конфлікту, який породила Росія.

Не виключено, що може дійти до серйознішої ескалації, "аніж навіть ті події, які ми бачили в лютому" у війні РФ проти України.

Про це в ефірі ТСН розповів провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський.

"На мою думку, тут може бути кілька факторів. По-перше, це сама загроза нового витка конфлікту, який породила Росія. Я не виключаю, що може дійти до більш серйозної ескалації, аніж навіть ті події, які ми бачили в лютому", – сказав фахівець.

Також може йтися про загрозу бути мобілізованим у разі подвійного громадянства – США та Росії. А ще – не виключені сутички в РФ.

"По-друге, може бути те, що країни не впевнені в тому, як почуватимуться їхні громадяни на території Росії у зв’язку з цими подіями. Зазначу, є не лише фактор того, що та чи інша особа має подвійне громадянство, а й те, що невідомо, як самі громадяни Росії будуть ставитися до цих людей. Я маю на увазі – не лише з боку влади, а й звичайних громадян. Тому що зараз ситуація настільки критична, що вона вже переросла на міжпобутовий рівень, і не виключені різного роду сутички", – пояснив Желіховський.

"Звичайно, є ще такий третій фактор – один із найбільш цікавих. Ми розуміємо, що події, які зараз відбуваються, не залишаться просто так у самому російському суспільстві. Не виключаю, що те, що зараз Путін проводить на території Росії, а це і часткова мобілізація, і різного роду спроби приєднання до Росії територій, і послати туди фактично на вбивство своїх громадян, – може призвести і до певного роду подолати ці наміри Росії", – додав експерт.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що Посольство США закликало своїх громадян виїхати з Росії та не відвідувати її після того, як у цій країні була оголошена "часткова" мобілізація.