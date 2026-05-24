Ескалатор палав, люди кричали: кияни розповіли, як пережили атаку РФ

Удар по Києву 24.05.2026_3 / © Тимур Ткаченко

Реклама

Балістика, крилаті ракети, «Кинджали», «Циркони» та «Орєшник» — цієї ночі ворог використав чи не весь арсенал свого ракетного озброєння. Основною ціллю атаки стали Київ та передмістя.

Житлові будинки, школи, магазини, ринок, будівля Кабміну, церкви та опера. Двоє загиблих і 86 поранених було у столиці вранці. По всій Україні — четверо загиблих і 100 постраждалих. Пошуки під завалами досі тривають у Шевченківському і Дарницькому районах.

Кореспонденти ТСН бачили Київ після звірячої атаки Росії.

Реклама

Розкидані уламки будівельного сміття, які ще досі тліють, внаслідок нічного обстрілу росіян. Зруйнований та вщент вигорів торгівельно розважальний центр, який знаходиться поблизу станції метро Лук’янівська, нічого не залишилося і від ринку, який знаходиться у кількох метрах поруч.

Все у вогні та клубах чорного диму — ці кадри зафільмовані очевидцями нагадують радше сцену з пост-апокаліптичного фільму.

На ранок полум’я вогнеборці загасили, утім від будівель та яток лишились самі руїни, а вулицею поруч досі лежать розкидані уламки російського заліза.

Від четвертої ударної хвилі почала сипатися стеля у метро Лук’янівська. Ця зупинка столичного метрополітену потерпає під час кожного ворожого обстрілу. І щоразу аби захиститися від небезпеки сюди приходять ночувати люди.

Реклама

«Лежали спокійно, хтось дивився Усика, бо ж був бій. Але потім метро ходило ходором, все сипалося», — каже киянин Олександр Мельник.

«Люди кричали прям вогонь з ескалатора палав, виносили пораненого хлопця», — додає інша мешканка столичної Лук’янівки.

Ціллю для російського удару стала житлова 9-поверхівка у Шевченківському районі столиці. Від прильоту ракети та вибухової хвилі усі вікна та балкони повиносило і в сусідніх будівлях.

«Було дуже гучно страшно, думали тільки вижити до ранку», — розповідає місцева мешканка Валентина.

Реклама

Зруйновані перекриття та провалля замість житлового під’їзду — це вже п’ятиповерхівка на сусідній вулиці.

Мешканка цього будинку Влада не встигла вчасно вийти під час повітряної тривоги і зазнала травм.

«Не встигла вчасно вийти. Я встала і на мене вже падали вікна», — зазначила вона.

Ракетами та безпілотниками цієї ночі ворог цілив по всіх районах Києва. Загалом, пошкодження зафіксовані на понад 40-ка локаціях. Серед них — державні установи, опера та музей Чорнобиля.

Реклама

Поки рятувальники демонтують небезпечні конструкції, музейники тим часом рятують вцілілі експонати.

Це було пряме влучання ракети по самому центрі столиці — Подолі. В одному кварталі розміщені музей «Чорнобиль», поліцейський відділок, обласне управління з надзвичайних ситуацій та пожежна частина. Місця атаки ще зранку відвідав президент Володимир Зеленський.

Через дорогу від музею — київська опера. Замість ранкової розминки у артистів балету — прибирання приміщення театру. Сьогодні опівдні тут мали б ставити Дюймовочку. І хоч виставу перенесли, юним глядачам пообіцяли роботу відновити якнайшвидше.

Дата публікації 20:27, 24.05.26 Кількість переглядів 54 Ескалатор палав, люди кричали! Кияни пережили пекло на Лук’янівці сьогодні

Масована атака РФ на Київ 24 травня — що відомо

Нагадаємо, що Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.

Реклама

У столиці спалахнули десятки пожеж, пошкоджено житлові будинки, школу, гуртожиток, торговельний центр та бізнес-центр.

Також ми писали, які висновки зробив радник Міноборони Сергій «Флеш» після масованого удару по столиці.

Новини партнерів