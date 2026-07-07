Ескалація війни в Україні: Жданов попередив про небезпеку та нові цілі ударів РФ

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Російська армія останнім часом дедалі частіше завдає прицільних ударів по автозаправних станціях і терміналах «Нової пошти» в різних регіонах України. Під обстрілами регулярно опиняються АЗС, логістичні центри та склади, зокрема на Дніпропетровщині та Харківщині. В деяких прифронтових районах люди повідомляють, що на окремих ділянках трас майже не залишилося вцілілих заправок.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чому РФ змінила акценти своїх атак, які регіони перебувають під найбільшою загрозою та чого очікувати від війни найближчим часом.

Чому РФ б’є по АЗС і логістичних центрах

За словами Олега Жданова, найбільша небезпека зберігатиметься для прикордонних і прифронтових областей, адже саме там російські війська можуть діставати до цивільної інфраструктури своїми засобами ураження.

Реклама

Експерт нагадує, що ще 2022 року Росія систематично знищувала українські нафтобази. Після цього Україна фактично перебудувала систему забезпечення пальним.

«У прифронтових і прикордонних областях вони на всю дальність досяжності своїх вогневих засобів намагатимуться знищити інфраструктуру. Річ у тому, що ми побудували інфраструктуру, особливо в паливній сфері, таким чином, що у нас немає баз зберігання, як у Російській Федерації», — пояснив Олег Жданов.

За його словами, тепер паливна система працює за принципом оперативного постачання без великих складів, тому порушити її можна лише ударами по автозаправних станціях.

«Вони трощили весь 2022 рік усі наші нафтобази. В кожній області вони знищували нафтобазу ракетними ударами. І ми побудували таку ефективну систему, яка з коліс забезпечує пальним усю Україну. Тому єдиний спосіб порушити цю систему — це знищення заправних станцій», — каже експерт.

Реклама

Жданов додає, що Росія переважно випалює АЗС поблизу фронту та державного кордону, сподіваючись, що саме через них забезпечуються українські Сили оборони.

Навіщо Росія атакує «Нову пошту»

Окремою ціллю російських ударів стали логістичні об’єкти «Нової пошти».

Головна причина нинішніх атак, переконаний експерт, полягає в тому, що Кремль намагається хоча б частково компенсувати відсутність успіхів на фронті.

«На фронті перемог немає. Ракетні удари, так, вони завдають нам шкоди, але не дають ефекту перемоги і просування вимог Російської Федерації щодо України. І тому що робити? Ну хоч щось, ну давайте логістику розвалимо. Що розвалимо? Давайте „Нову пошту“ й заправні станції», — сказав він.

Реклама

За словами Олега Жданова, Росія розраховує, що такі удари спричинять дефіцит пального та порушення логістики.

Водночас він вважає, що ці атаки мають ще одну мету — погіршити умови життя цивільного населення.

«Крім порушення логістики, вони ще намагаються створити умови геноциду для населення. От як ви кажете, що вже в деяких регіонах люди скаржаться, що взагалі не можна заправитися на окремих ділянках траси, всі заправки розтрощені», — каже експерт.

Чи буде Росія ще більше посилювати атаки

Олег Жданов каже, що не бачить жодних передумов для припинення активної фази війни. За його словами, риторика Кремля свідчить про протилежне.

Реклама

«Доки Путін і його оточення перебувають при владі, про припинення бойових дій не може і йтися. Путін постійно підкреслює, що кожен божий день „рєбята наступают“. І Путін, і Пєсков повторюють, що якщо Україна не погоджується на перемовини на їхніх умовах, то вони все візьмуть воєнним шляхом. Де ви тут бачите закінчення активної фази бойових дій? Ніде», — каже експерт.

Він також вважає, що нині навіть західні партнери дедалі більше усвідомлюють складність будь-яких домовленостей з російським керівництвом.

«На сьогоднішній день немає жодної підстави навіть для початку перемовних процесів. Це вже й на Заході розуміють, що з Путіним домовитися буде неможливо», — каже Жданов.

Війна в Україні: чи можлива нова ескалація

Говорячи про можливу ескалацію, про яку нещодавно заявив Кирило Буданов, військовий експерт зазначає, що всередині України вона вже майже досягла максимуму, водночас основні ризики можуть виникнути на міжнародному рівні.

Реклама

За його словами, Кремль може вдатися до збройних провокацій проти країн НАТО, щоб залякати союзників України та змусити їх скоротити військову допомогу.

«Ескалація сьогодні більше спостерігається у міжнародному плані. Це єдиний шлях, який у нього залишився — погроза збройної провокації проти будь-якої країни НАТО з метою налякати їх і примусити припинити військово-технічну підтримку нашої країни», — пояснив Олег Жданов.

Найімовірнішими напрямками таких провокацій він називає Фінляндію та країни Балтії, менш імовірним — Польщу.

Водночас, на думку експерта, Росія навряд чи здатна піти на масштабніші кроки, оскільки для цього їй довелося б припинити бойові дії в Україні, а на це Кремль наразі не готовий.

Реклама

Новини партнерів