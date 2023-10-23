Ескорт та шахрайські схеми: як в Україні "розводять" людей, які шукають роботу

В Україні активізувались шахраї, які вигадують все нові схеми, щоб виманювати у людей гроші. Від початку року кіберполіція Нацполу провела 58 обшуків і повідомила про підозру 24 особам, які пропонували "роботу" за кордоном. Проте є і схеми, на яких можна заробити, але це - протизаконно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Дівчина шукала роботу і їй запропонували стати ескортницею

Киянка Аліна Коваль розповіла, що вона шукала вакансії адміністратора салону краси. Побачила оголошення і домовилася за співбесіду. Дівчину не надто збентежило, що їй не сказали назву закладу і веб-сторінки його теж не було. Аж раптом під час розмови їй наказали вимкнути і сховати телефон.

Аліна Коваль

"Кажуть, ми хочемо вам запропонувати таку роботу, як ескорт. Ми вам і житло, і все дамо. Ну чому ви відмовляєтесь? Заповніть анкету", - згадує Аліна.

Зрештою дівчину відпустили. У поліцію вона не звернулася, бо не хотіла зайвого клопоту. Проте правоохоронці кажуть, що через це варто було заявити.

"Ви можете, наприклад, через форму зворотнього зв'язку звернутися до кіберполіції і сказати адресу, контактні номери, телеграм-канали, щоб потім поліція могла провести перевірку. Якщо нема протиправної діяльності - добре, але якщо це допоможе припинити злочинну діяльність, то краще перевірити", - каже головний інспектор відділу комунікації Департаменту кіберполіції Національної поліції України Артем Олещенко.

Робота у call-центрах: платять регулярно та у валюті

Олександр Чернушенко свого часу спокусився на один із найпривабливіших способів заробітку. Це так звані "офіси". Їх іще завуальовано називають call-центрами. Суть - проста. Десятки, якщо не сотні людей телефонують абонентам у різних країнах і під найрізноманітнішими приводами виманюють кошти. Чоловік каже, що зарплату йому виплачували регулярно - раз на тиждень та у валюті.

Олександр Чернушенко

Олександр зізнається, що він як і інші учасники таких схем, виправдовував себе тим, що виманював гроші у росіян, а їх, мовляв, не шкода. Але це 190 стаття Кримінального кодексу - "шахрайство". В умовах воєнного стану такі дії караються або штрафом або позбавленням волі. А тому Олександр звільнився.

Як не стати жертвами шахраїв під час пошуку роботи

Тетяна Омельченко - блогерка, яка намагається уберегти аудиторію від проблем під час пошуку роботи. Вона каже, що схем, як обманути людей на гроші, дуже багато. Часто громадян заманюють на сумнівні телеграм-канали або беруть 300-400 гривень за розміщення резюме і потім - зникають.

"Треба дуже уважно дивитися на оголошення: що за компанія, де вона розташована. А коли нема ні офісу, ні сайту, вони коли дзвонять говорять - усе дізнаєтеся під час співбесіди. Якщо вам не дають ніякої інформації - сидіть вдома", - каже Тетяна Омельченко.

Проте люди і надалі хочуть вірити, що вони зможуть отримати "легкі гроші". Представник найбільшого в Україні порталу з пошуку роботи пояснює це психологією.

"Як би не намагалися ці шахраї себе гарно подати, все одно їхні вуха видно! Для цього треба увімкнути критичне мислення і як мінімум - почитати в Інтернеті", - каже PR-директор порталу вакансій Максим Пилипенко.

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Нагадаємо, в Україні шукають десятки тисяч робітників.

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