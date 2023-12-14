Етапи перемоги війни, загроза нападу РФ на НАТО та пастка "замороження": головне зі статті Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав статтю для відомого американського видання Foreign Affairs під назвою "В України є шлях до перемоги". У цій колонці дипломат висловив переконанння, що Україна має шанс на перемогу, та попередив про катастрофічні наслідки для Європи та США у разі перемоги Путіна.

ТСН.ua зібрав головні тези очільника МЗС Дмитра Кулеби.

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Кулеба відповів усім скептикам

Український дипломат гостро відповів усім критикам, які скептично ставляться до перспектив України та не вірять у її перемогу. Кулеба підкреслив, ці голоси радше лунають "не на дипломатичних зустрічах чи військових сесіях планування, а радше в новинах та коментарях експертів".

"Більшість відкрито не стверджує, що Україна повинна просто відмовитися від боротьби, але песимізм, підкріплений нібито прагматичними аргументами, має чіткі стратегічні наслідки, які є водночас небезпечними та неправильними", - вважає він.

На його думку, песимізм скептиків "невиправданий". Він впевнений, що перемога України є "досяжною".

"Політики у Вашингтоні та інших столицях повинні пам’ятати про загальну картину та залишатися на шляху. Українська перемога вимагатиме стратегічної витримки та далекоглядності - як і під час нашого нещодавнього контрнаступу, звільнення кожного квадратного метра території потребує величезних жертв наших солдатів, - але немає сумніву, що перемога досяжна", - підкресливі Кулеба.

Наслідки поразки України для світу

Водночас очільник МЗС попередив партнерів про "тривожні наслідки" у разі перемоги Путіна.

"За майже два роки жорстокої війни в Україні російський президент Володимир Путін підняв ставки до такого рівня, що половинчасті рішення неможливі. Будь-який результат, окрім явної поразки Росії в Україні, мав би тривожні наслідки, і не лише для моєї країни - це спричинило б глобальний безлад, який зрештою також загрожував би Сполученим Штатам та їхнім союзникам", - написав голова зовнішньодипломатичного відомства.

Кулеба вкотре повторив, що навіть частковий успіх Путіна надихне "авторитарних лідерів та агресорів в усьому світі піти його стопами".

Володимир Путін. Колаж / Фото: ТСН.ua

Етапи перемоги у війні

Голова МЗС визнав, що н инішня фаза війни непроста ні для України, ні для партнерів.

"Усі хочуть швидких голлівудських проривів на полі бою, які приведуть до швидкого краху російської окупації. Хоча наші цілі не будуть досягнуті миттєво, постійна міжнародна підтримка України з часом забезпечить досягнення відчутних результатів місцевих контрнаступів на передовій, поступово знищуючи російські сили та зриваючи плани Путіна щодо тривалої війни", - зауважив він.

За його словами, наші цілі досяжні у військовому плані доти, доки діють три чинники:

" адекватна військова допомога , включаючи реактивні літаки, безпілотники, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та засоби дальньої дії, які дозволяють нам завдавати ударів глибоко в тилу ворога; швидкий розвиток промислових потужностей у Сполучених Штатах і Європі, а також в Україні, як для забезпечення військових потреб України, так і для поповнення оборонних запасів США та Європи;

принциповий і реалістичний підхід до перспективи переговорів з Росією. З цими елементами наші зусилля принесуть помітний прогрес на передовій. Однак не відхилятися від курсу і не дійти висновку, що боротьба безнадійна просто тому, що один етап не виправдав очікувань деяких спостерігачів".

Перемоги України під час контрнаступу

Попри складнощі із контрнаступом, на думку Кулеби, Україна досягла помітних результатів за останні місяці. Це - битва за Чорне море та плацдарм на лівому березі Дніпра.

"Ми виграли битву за Чорне море і тим самим відновили постійний потік морського експорту, приносячи користь як нашій економіці, так і глобальній продовольчій безпеці. Ми досягли перемог на південному фронті, нещодавно закріпили плацдарм на східному березі Дніпра. І в інших місцях ми стримали величезні російські напади та завдали значних втрат російським силам, зокрема, зірвавши їхні спроби на Авдіївку та Куп'янськ. Незважаючи на величезні зусилля, російські війська не зуміли досягти жодних успіхів на землі", - наголосив дипломат.

Українські військові на бронетехніці під час контрнаступу / Фото: Getty Images

Пастка "замороження" війни

Кулеба також відповів аналітикам та експертам, які вважають, що " заморожування конфлікту шляхом припинення вогню на даний момент є реалістичним варіантом".

"Проблема не лише в тому, що припинення вогню зараз винагородить російську агресію. Замість того, щоб припинити війну, припинення вогню просто призупинило б бойові дії, доки Росія не буде готова здійснити новий поштовх углиб країни. А тим часом це дозволило б російським окупаційним військам укріпити свої позиції бетоном та мінними полями, унеможлививши їх вигнання в майбутньому та прирікаючи мільйони українців на десятиліття репресій під окупацією", - вважає він.

Ба більше, Кулеба додав, що такого переговорного припинення вогню навіть не розглядається.

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Яка загроза чекає на НАТО, якщо зараз "заморозити" війну

На думку дипломата, "замороження" війни дасть зміцнитися Росії та через декілька років знову напасти, але уже не лише на Україну, а на країни НАТО.

"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б таку перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО", - зауважив Кулеба.

Він нагадав т им, хто вірить, що "Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення в Україну всього два роки тому".

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"Підтримка України - не благодійність"

Кулеба наголосив для скептиків, що підтримка України "не є і ніколи не була благодійністю".

"Ця підтримка не є і ніколи не була благодійністю. Кожен долар, вкладений в оборону України, повертає її прихильникам чисті дивіденди безпеки. Це дозволило Україні успішно дати відсіч російській агресії та запобігти катастрофічній ескалації в Європі. І все це Україна зробила за допомогою американської допомоги, що становить приблизно 3 відсотки річного оборонного бюджету США", - вважає він.

Український дипломат додав, що, крім США, Україні також допомагають країни блоку НАТО. Він висловив вдячність усім країнам, які допомогають Києву.

" Ми в Україні повністю усвідомлюємо обсяги допомоги, яку ми отримали від Сполучених Штатів, європейських країн та інших союзників, і ми безмежно вдячні урядам, законодавцям і окремим особам, які простягнули руку допомоги нашій країні в війни. Ми керуємо підтримкою максимально прозоро та підзвітно: американські інспектори військової допомоги Україні не знайшли доказів значних марнотрат, шахрайства чи зловживань", - сказав він.

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На останов Кулеба спростував російські наративи, що нібито Україна не прагне миру. Він нагадав про "українську формулу миру", у якій чітко викладена позиція України.

"Жодна країна світу так не прагне миру, як Україна. Не наша сторона хоче, щоб ця війна тривала нескінченно, а Путін хоче. І саме Україна платить найбільшу ціну за цю війну. Щодня ми втрачаємо деяких із наших найкращих чоловіків і жінок. Навряд чи знайдеться українська родина, яка безпосередньо не відчула біль війни. У багатьох випадках наші воїни служать понад 20 місяців, застрягши в брудних або крижаних окопах під щоденним російським бомбардуванням, а дати повернення не видно; жертви, завдані цивільним особам, чи то під час жорстоких авіаударів, чи під час окупації, продовжують зростати, і жах українських дітей, яких викрадають, а потім «усиновлюють» російські родини для «перевиховання», продовжує переслідувати всіх нас", - підкреслив він.

Кулеба нагадав останні соцопитування, які стверджують, що українці не готові опускати руки та вибирати "мир" за будь-яку ціну.

" Згідно з недавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 80% українців виступають проти територіальних поступок Росії. Інше опитування показало, що 53 відсотки українців готові витримати роки воєнного лихоліття заради перемоги України", - цитує він результати.

Нагадаємо, раніше Кулеба пояснив, чому поразка України коштуватиме Заходу дуже дорого.

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