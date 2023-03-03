Евакуація ціною життя: росіяни обстріляли швидку, яка вивозила пораненого бійця

На Херсонщині бригади бойових медиків, попри щільні обстріли російських військ з лівого берега Дніпра, рятують поранених вояків із першої лінії оборони. Днями автівка військових медиків потрапила під артилерійський вогонь, окупанти прицільно били саме по медичній бригади, йдеться в ТСН.

Ніч на позиціях українських бійців на правому березі Дніпра минає під автоматні перестрілки і обстріли фосфорними боєприпасами. Вранці окупанти накривають щільним вогнем кілька селищ Херсонщини, снаряди нищать будинки цивільних. “Вони капостять звичайним людям, які нічого поганого нікому не зробили. Діток всіх шкода і літніх, я не розумію, настільки бути жорстокими”, - кажуть бійці.

Останній тиждень, констатують військові медики, окупанти щільніше накривають вогнем як позиції наших оборонців, так і житлові квартали Херсона й навколишніх селищ. “Інтенсивність збільшилася. В основному - осколкові поранення і акубаротравми. Сподіваємося, що це перед їхнім відходом показати свою активність, щоб відволікти десь від іншого напрямку”, - припускає керівник медичної частини 12-ї бригади ТРО Валерій Соколюк.

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Маргариті - 22 роки, і вона бойовий медик бригади, яка нині боронить рубежі Херсонщини від російських військ. Кожен виїзд для неї смертельно небезпечний, та завдяки роботі цієї дівчини-добровольця - три десятки врятованих життів вояків. “Нам упала міна, метрів 30 від мене, я прибігаю туди, там обширні поранення - осколок залетів у стегно, все в крові. Гепає, ці міни літають, ми там швидко турнікет. Вантажимо його в нашу швидку, всі впали біля неї, бо знову почало свистіти над головою”, - пригадує медикиня.

Величезні вирви - результат того прицільного пострілу медиків, їхню автівку посікло уламками снарядів важкого калібру. На пробитих колесах вони самі ледь врятувалися, проте таки довезли поранених бійців до шпиталю.

А через тендітні руки Ірини пройшли десятки бійців, з більшістю поранених армійців вона завжди на зв’язку. Від початку великої війни Ірина пройшла шлях бойового медика від свого ЖК у столиці, коли там була активна фаза боїв, до роботи у війську на Херсонщині, де служить донині. Аби бійці не втрачали навичок надання першої медичної допомоги, Ірина проводить курси з тактичної медицини. Через щільність вогню часто важко дістатися до першої лінії нашої оборони.

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