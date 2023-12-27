Евакуація дітей з Херсона та околиць: куди везуть малечу та як це відбувається (фото, відео)

З околиць Херсона триває евакуація дітей. У місті та околицях і досі вкрай небезпечно через постійні обстріли російських окупантів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорній.

З околиць Херсона триває евакуація дітей

"Близько 3 місяців тому на цьому місці я говорила про те, що в найнебезпечнішій частині селища Антонівка залишаються 150 дітей, наразі ж дітей вдалося вивезти і тут лишається одна дитина", - каже кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Виїхати з Антонівки насправді нескладно – попри постійні обстріли тут їздить кілька маршруток. Місцеві жителі на вулиці часто збираються, щоб обговорити останні події. А ще взяти ліки у медпункті - тут лишилися переважно старші люди.

Антонівка

72-річний Зиновій все життя мешкає в Антонівці і у нього третя стадія ранку легень. У сина Зиновія велика бібліотека, і коли прийшли окупанти, книжки закопали в землю.

"Книги всі в бочки закапував і все в окупації і в нього більше тисячі книг а потім наші прийшли, то повідкопував всі книги", - каже чоловік.

Зиновій

Як дітей вивозять з Херсона

Також у Херсоні триває евакуація дітей, звідси хочуть вивести родину 4-річного хлопчика. Його бабуся Ірина навідріз відмовляється поїхати з дитиною. Бабуся переконує – Кірюша боїться не вибухів, а їхнього пса.

Антонівка

Тим часом на призначене місце у Херсон звозять дітей. Женя їде з мамою Ганною, динозавром та драконом. Їй 4 роки. Вона вже знає, як решту дітей, волонтери повезуть її з мамою у Карпати і вже там Женя святкуватиме свій 5-й день народження. Серед тих, хто чекає на евакуацію – Олександра та її шестеро дітей. Мама пояснює, виїжджає не лише заради безпеки, хоче, аби діти вчилися

За останні три місяці на відпочинок в Карпати волонтери вивезли близько трьох сотень дітей - сорок з них вже повернулися, бо батьки скучили. Ще півсотні повернуться за два тижні. Волонтери просять лишати дітей в безпечних місцях якомога довше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 27 грудня 2023 року | Новини України

Раніше ми писали, що відомо про загиблого внаслідок обстрілу Херсона лейтенанта поліції.

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