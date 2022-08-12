Евакуація та заготівля дров: експерт розповів, як пережити українцям зиму

Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт з питань енергетики Андрій Закревський закликав людей евакуюватися з міст, де неможливо організувати проходження опалювального сезону.

Про це він розповів в ефірі спільного проєкту "Сніданку з 1+1" і ТСН "Розмови про важливе".

Так, за словами експерта, готуватися до зими вже потрібно зараз. Для цього мерам міст, де неможливо забезпечити проходження опалювального сезону потрібно продумати, де поставити туалети та пункти для сміття на вулиці, палатки для обігріву.

"У будинку, у якому немає світла можна прожити усього три дні. Не тому, що немає як зарядити телефон, а тому, що виникає питання, що робити з каналізацією. У великому місті рано чи пізно каналізація закінчується перекачуючи станцію. Якщо буде уражена інфраструктура, то як ви будете її перекачувати. Тому з великих міст, в яких зараз адміністрація не може гарантувати проходження опалювального сезону, треба евакуюватися", - наголосив Закревський.

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Більше того він вважає, що держава цього року повинна дозволити людям займатися заготівлею дров.

"У нас реліктові ліси є лише на заході України, інші регіони - ліси висаджувалися після Другої світової війни. Тому треба дозволити людям заготовлювати дрова", - говорить експерт та додає, що, коли весь світ перебуває в енергетичній кризі, ми не можемо говорити про екологію.

Котли, пічки, невеличкі сонячні електростанції - це шлях, яким потрібно йти України. Тому потрібно довести ситуацію з децентралізацією. У нас є багато кар'єрів, вугільних копанок, торфів у регіонах. Але не вистачає документів. І уряд має дати владі на місцях можливість забезпечити населення тим, що вони можуть у себе видобувати.

Нагадаємо, раніше Андрій Закревський пояснив, чи вистачить Україні газу на зиму та що буде з опалювальним сезоном у разі обстрілів Росією нашої газової інфраструктури.

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