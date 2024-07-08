Евакуація з Харківщини: як це відбувається і куди селять людей (фото, відео)

На Харківщині триває евакуація з прикордонних населених пунктів. За два місяці поліція та волонтери змогли врятувати понад 12 тисяч людей. Переселенців з Вовчанської та Липецької громад спершу розселяють у Харкові та районах області. А далі, за бажанням, евакуйовують до інших регіонів. Напередодні евакуаційним потягом до Ужгорода вивезли півтора десятка родин. Через регулярні обстріли Харкова люди вирішили їхати далі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової

Жителі Харківщини змушені тікати з рідних домівок через постійні обстріли.

Пані Вірі - 78. Усе життя мешкала у Харкові. Зараз вона на кріслі колісному, адже через хворобу суглобів важко ходити. Сховатися від обстрілів бодай за дві стіни не може.

З Харкова до Ужгорода їхатимуть переселенці з прикордоння. Родина пані Зінаїди із села під Вовчанськом. Усі їхні пакунки - це те що дали волонтери. Самі ж тікали від небезпеки в чому були. У жінки діти мають проблеми зі здоров’ям. Спершу думали лишатися у Харкові, поближче до дому. Втім через постійні обстріли, кажуть, стало страшно.

"Поблизу розбило три хати, скалічило 8 людей. У мене діти мають психічні розлади і нам волонтери порадили, щоб ми переїжджали подалі", - каже вона.

Жителька Харківщини, яка евакуйовується на Закарпаття

Волонтери зносять речі до вагона, допомагають людям розміститися.

"Люди отримають допомогу, будуть поселені. Закарпатська адміністрація і Червоний хрест будуть зустрічати їх в Мукачево та розселяти по місцях тимчасового поселення. Це гуртожитки, кожна родина заселяється в окрему кімнату. Зараз поки що є вільні місця, тому перевага надається щоб окрема родина мешкала зі своєю родиною", - каже Ляна Щербина, начальниця гуманітарної місії "Проліска" у Харківській області.

Ляна Щербина

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