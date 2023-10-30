Евакуація з Херсона: як це відбувається, куди можуть виїхати діти та де вони житимуть

В понеділок з Херсонської громади евакуювали дітей, щоб вони могли жити та навчатися у безпеці, без обстрілів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Як дітей евакуйовують з Херсонщини

Евакуація дітей з околиць Херсона розпочалася о 7:00. Староста Антонівського старостинського округу Сергій Іващенко каже, що з його громади сьогодні вивезуть до безпечних місць 13 людей, серед яких 7 - це діти.

Волонтерка Катерина Сімакова розповідає, що вмовити батьків вивезти дітей бодай на місяць - складно.

Волонтерка Катерина Сімакова

Серед тих, хто погодився виїхати - Андрійко. Він поїде до Карпат із бабусею. Його інша бабуся каже, що вже сумує, та додає, що теж хотіла б поїхати, проте нещодавно перенесла інсульт. Батько хлопчика захищає Україну, а тому жінка хвилюється також і за нього.

Евакуація дітей

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна наголошує, що знімальна група вирішила спеціально показати, як дітей евакуйовують до безпечних місць, щоб дорослі не хвилювалися.

"Ця евакуація максимально безпечна. Діти їдуть до місця, де їм буде добре, де про них піклуватимуться. Діти не повинні залишатися під обстрілами", - каже Наталія Нагорна.

Волонтери пояснюють - це вже другий такий виїзд. Попередня група вже 25 днів відпочиває і навчається в горах. Один з таких відпочивальників - син Лілії, Денис. Вона їде його провідати, бо повертатися хлопчик не хоче.

Сьогодні з Херсонщини вивезли 58 дітей - їм від 5 до 16 років. З ними також виїхали 14 дорослих.

Волонтери переконують - діти можуть бути в санаторії стільки, скільки буде треба.

Заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Антон Єфанов каже, що в місті залишаються більше 5500 дітей.

Обстріли Херсона та області

Окупанти нещадно обстрілюють Херсон. Нещодавно росіяни влучили в багатоповерхівку, там здійнялася пожежа і загинула жінка. Ще одна жінка постраждала, її госпіталізували. Місцеві жителі кажуть, що ворог усе частіше обстрілює центр Херсона.

Евакуація дітей із Херсона

Загалом на Херсонщині вже отримали поранення 72 дитини. Десятеро дітей загинули.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Діти з Херсонщини їдуть відпочивати до Карпат - щирі емоції у прямому ефірі!

Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей зазнали поранень.

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