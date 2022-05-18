Евакуаційна місія з "Азовсталі" триває: що про неї та ситуацію в Маріуполі відомо станом на 18 травня

Евакуаційна місія з "Азовсталі" триває: що про неї та ситуацію в Маріуполі відомо станом на 18 травня

16 травня розпочалася секретна операція з порятунку оборонців Маріуполя, президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуаційна місія українських бійців, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває.

Звільненням захисників курують українські військові та розвідники.

ТСН.ua зібрав актуальну інформацію, що наразі відомо про ситуацію навколо Маріуполя та евакуацію з "Азовсталі".

Яка ситуація у Маріуполі

На фоні заяв української влади про евакуацію українських бійців із заблокованого російськими окупантами міста, ворог продовжує обстрілювати "Азовсталь" - росіяни завдають артилерійські та авіаційні удари по території заводу. Саме місто на межі епідемічної та екологічної катастроф. Кількість їжі та питної води обмежена, повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Спроби окупантів відновити водопостачання у Маріуполі можуть обернутися справжньою екологічною катастрофою. Без повноцінної системи водовідведення та очистки стоків водопостачання міста не може нормально працювати. Це призведе до масового неорганізованого виливу каналізаційних вод на вулиці міста, що у свою чергу спричинить зростання інфекційних захворювань серед населення, інформує Маріупольська міська рада.

Там додають, що за попередніми оцінками, повноцінне відновлення водопостачання у місті може зайняти більше року. Вартість сягне щонайменше 700 млн доларів. Саме тому це можливо лише за умови повернення Маріуполя під повний контроль України та за підтримки міжнародних партнерів.

У Маріуполі через зруйновану систему водопостачання можливе поширення інфекційних захворювань, зокрема холери. Водопостачання в Маріуполі частково відновлене, але багато трубопроводів зруйновані. Про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров'я Доріт Ніцан.

Водночас Росія не сильно переймається гуманітарними та екологічними проблемами зруйнованого міста. За інформацією міськради, окупанти намагаються відновити роботу торгового порту, щоб вивезти награбоване зерно, металопродукцію та глину на десятки мільйонів доларів. Для виконання цієї задачі до міста приїхав навіть екскерівник Єйського морського порту. Тривають роботи з розчищення акваторії порту та підняття затонулого судна "Меотида". Поки що без особливого успіху.

Більше того, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 18 травня ватажок "ДНР" Пушилін влаштував престур по місту, аби показати, як окупанти його "повертають до життя".

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

Як заявив Зеленський, що місія з порятунку українських захисників Маріуполя, яка розпочалася 16 травня, триває. Відомо, що частину бійців з "Азовсталі" росіяни вивезли до колонії в окупованій Оленівці. Про це пише Reuters з посиланням на очевидця. Він розповів агентству, що сім автобусів з українськими бійцями з гарнізону "Азовсталь" прибули до нещодавно відкритої в'язниці в підконтрольному Росії селищі Оленівка під Донецьком. Водночас українська влада цю інформацію, як власне і подробиці операції, не коментує.

Фото: Associated Press

Натомість ще 17 травня віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 52 поранених захисників з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено до лікарні Новоазовська ("ДНР"). Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку ("ДНР"). Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, додала заступниця очільника Міноборони України.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі" (16 фото)

Своєю чергою в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія могла погодитися на евакуацію військових з "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про взяття Маріуполя. Також експерти зазначають, що Кремль також міг піти на евакуацію з "Азовсталі", щоб відвернути критику в соціальних мережах щодо нездатності російської армії переправитися через річку Сіверський Донець та загалом невдачі РФ у "спецоперації" в Україні.

Водночас в ISW припускають, що Кремль може відмовитись від обміну оборонців "Маріуполя". Більше слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі". А деякі депутати Держдуми Росії почали заявляти про ухвалення законів, що забороняють обмін полоненими на осіб, обвинувачених у "нацизмі". Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що захисникам Маріуполя повинні бути висунуті звинувачення у військових злочинах і їх не можна обмінювати на російських військовополонених. У Міноборони України такі заяви з боку РФ назвали "внутрішньою пропагандою" і запевнили, що процес евакуації хоч і крихкий, але триває.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

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