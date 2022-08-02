Евакуацію зірвано: "дорогу життя" з окупованого Енергодара повністю розмило зливами

Єдиний ґрунтовий шлях до Запоріжжя, який ще називають "Дорогою життя" розмило так, що проїхати там не можливо, йдеться в ТСН.

Біла села Кам’янське у пастці через негоду застрягли сотні людей. Рятувальники упродовж 12 годин витягали транспорт з багнюки. Відбуксирували 200 легковиків та 50 фур.

З вантажівками було найбільше проблем - деякі на підйом тягли одразу дві автівки спецтранспорту ДСНС. За інформацією міського голови Енергодара, ця дорога буде непроїздною ще кілька днів.

Боролися з наслідками негоди і на Вінниччині. Злива і сильний вітер налетіли на місто напередодні увечері. За лічені хвилини дороги, де не працює зливова каналізація, підтопило. Автівки дрейфували, наче човни.

Також залило ринок "Південний" і багатоповерхівки, в Мережу містяни викладали відео, де вода ллється просто у ліфті. А ще через сильний вітер - попадали дерева і зачепили електродроти та автівку.

Синоптики прогнозують, дощитиме в регіоні ще добу.

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