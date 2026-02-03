Евакуація Троєщини: куди йти людям, якщо остаточно зникнуть світло й тепло

Росіяни масовано атакували Київ

Реклама

Через російські обстріли по енергетичних об’єктах Києва найскладніша ситуація з тепло- та електропостачанням на лівому березі, в Деснянському районі.

ТСН.ua поцікавився у голови Деснянського району Максима Бахамтова, як працюють соціальні служби в період сильних морозів та які існують варіанти щодо евакуації мешканців.

За словами голови РДА, в районі відкриті 11 опорних пунктів у приміщеннях шкіл:

Реклама

вул. Милославська, 7 (школа №293)

вул. Закревського, 11а, 35б, 65а (школи №251, №238, №282)

просп. Червоної Калини, 3г (школа №275)

вул. Бальзака, 8г (школа №264)

вул. Сержа Лифаря, 19б (школа №263)

вул. Лісківська, 4а, 7а (школи №306, №313)

вул. Екстер, 6 (школа №294)

вул. Будищанська, 8 (школа №320)

У кожному чергують соціальний менеджер, координатор і волонтери Червоного Хреста. Опорні пункти забезпечені харчуванням, у наявності є термоковдри та термоси.

Щодо можливої евакуації мешканців району, якщо ситуація значно погіршиться, то, за словами Бахматова: «Перевозити два Івано-Франківськи до Івано-Франківська неможливо».

«Але організувати на базі наших шкіл реальні кемпінги з перебуванням тисяч людей — це цілком реально. Якщо у школі навчаються 1,5 тисячі дітей і вони там проводять по 9 годин, то чому 2 тисячі людей не можуть там жити, спати і грітися? У нас 55 шкіл і 60 садочків. Це означає, що приблизно 100 тисяч людей вразливих категорій — дітей, пенсіонерів, мам — ми зможемо зберегти», — зазначив Максим Бахматов.

Обстріл Києва 3 лютого

Нагадаємо, в Повітряних силах повідомили, що в ніч проти 3 лютого Росія здійснила масований удар по Україні 412 дронами та великою кількістю ракет. Протиповітряна оборона України збила або подавила 450 цілей, серед них 38 ракет і 412 безпілотників.

Реклама

Росіяни в рекордні морози знову цілились в енергетичну інфраструктуру. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в ніч проти 3 лютого РФ здійснила масовану атаку по енергосистемі восьми областей України. Ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігрівання житлових районів.

У Києві є постраждалі. Повітряна тривога у столиці тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 07:44. Без опалення залишилися Дарницький і Дніпровський райони. Загалом у столиці тепла немає в понад 1000 багатоповерхівок.

У ДТЕК повідомили, що частина лівого берега Києва — без електропостачання через масовану атаку російських терористів.