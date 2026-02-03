ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2080
Час на прочитання
2 хв

Евакуація Троєщини: куди йти людям, якщо остаточно зникнуть світло й тепло

У Деснянській РДА розповіли про плани перетворити школи та садочки на пункти тривалого перебування.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Росіяни масовано атакували Київ

Росіяни масовано атакували Київ

Через російські обстріли по енергетичних об’єктах Києва найскладніша ситуація з тепло- та електропостачанням на лівому березі, в Деснянському районі.

ТСН.ua поцікавився у голови Деснянського району Максима Бахамтова, як працюють соціальні служби в період сильних морозів та які існують варіанти щодо евакуації мешканців.

За словами голови РДА, в районі відкриті 11 опорних пунктів у приміщеннях шкіл:

  • вул. Милославська, 7 (школа №293)

  • вул. Закревського, 11а, 35б, 65а (школи №251, №238, №282)

  • просп. Червоної Калини, 3г (школа №275)

  • вул. Бальзака, 8г (школа №264)

  • вул. Сержа Лифаря, 19б (школа №263)

  • вул. Лісківська, 4а, 7а (школи №306, №313)

  • вул. Екстер, 6 (школа №294)

  • вул. Будищанська, 8 (школа №320)

У кожному чергують соціальний менеджер, координатор і волонтери Червоного Хреста. Опорні пункти забезпечені харчуванням, у наявності є термоковдри та термоси.

Щодо можливої евакуації мешканців району, якщо ситуація значно погіршиться, то, за словами Бахматова: «Перевозити два Івано-Франківськи до Івано-Франківська неможливо».

«Але організувати на базі наших шкіл реальні кемпінги з перебуванням тисяч людей — це цілком реально. Якщо у школі навчаються 1,5 тисячі дітей і вони там проводять по 9 годин, то чому 2 тисячі людей не можуть там жити, спати і грітися? У нас 55 шкіл і 60 садочків. Це означає, що приблизно 100 тисяч людей вразливих категорій — дітей, пенсіонерів, мам — ми зможемо зберегти», — зазначив Максим Бахматов.

Обстріл Києва 3 лютого

Нагадаємо, в Повітряних силах повідомили, що в ніч проти 3 лютого Росія здійснила масований удар по Україні 412 дронами та великою кількістю ракет. Протиповітряна оборона України збила або подавила 450 цілей, серед них 38 ракет і 412 безпілотників.

Росіяни в рекордні морози знову цілились в енергетичну інфраструктуру. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в ніч проти 3 лютого РФ здійснила масовану атаку по енергосистемі восьми областей України. Ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігрівання житлових районів.

У Києві є постраждалі. Повітряна тривога у столиці тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 07:44. Без опалення залишилися Дарницький і Дніпровський райони. Загалом у столиці тепла немає в понад 1000 багатоповерхівок.

У ДТЕК повідомили, що частина лівого берега Києва — без електропостачання через масовану атаку російських терористів.

Дата публікації
Кількість переглядів
2080
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie