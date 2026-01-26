ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
3 хв

Евакуація в Україні: куди і як переселяють людей із небезпечних регіонів

Жителі прифронтових територій змушені тікати через постійні російські обстріли.

Автор публікації
Анастасія Невірна
Евакуація

Евакуація / © ТСН

Покинути рідний дім, аби вижити та врятувати дітей. Таке тяжке рішення щодня змушені приймати десятки родин у прифронтових регіонах — на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Часто люди зволікають, бо не знають, куди саме їхати та що на них чекає. Гуманітарна місія «Проліска» показала весь маршрут порятунку: від розбитих сіл на лінії вогню до нових домівок у закарпатській тиші.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Квиток у невідомість: перші кроки евакуації

Переповнені автобуси, валізи у вузьких проходах та малеча, яка засинає на руках у батьків. Так починається шлях для мешканців сходу Дніпропетровщини. Села та містечка, що межують із Донеччиною, ворог нещадно стирає з лиця землі. Психологи супроводжують людей із перших хвилин, намагаючись підтримати тих, хто їде у повну невідомість.

Шлях тривалий: спочатку реєстрація на транзитному пункті, потім — очікування евакуаційного потягу і довга дорога через усю країну.

Мукачево: перша зупинка на безпечній землі

На перон у Мукачеві прибувають багатодітні родини. Для декого це перші хвилини спокою за багато місяців.

Євген Каплін, керівник ГМ «Проліска»: «Це вже другий евакуаційний вагон за сьогодні. Зараз прибули 17 людей — це багатодітні родини, серед них 10 дітей».

Серед тих, хто вийшов на перон — родина з Шахтарська з чотирма дітьми. Залишатися під постійним вогнем більше не було сили.

Батько родини: «Шахеди чи КАБи — щось постійно прилітало по будинках. Пів района постраждало».

Новий дім у Тересві

Евакуйованих селять у новий пункт тимчасового перебування в селищі Тересва. Це вже 36-й такий об’єкт на Закарпатті, відкритий «Проліском».

Євген Каплін: «Цей МТП ми добудували наприкінці 2025 року. Там створено 50 гарних місць для розміщення евакуйованих».

Схожим шляхом ідуть і мешканці Запорізької області. Катерина вивезла родину з Кушугума, де дрони стали частиною жахливого побуту.

Катерина, переселенка: «Наразі там уже не можна жити. FPV літають, КАБи бомблять — влучають у машини, в домівки, все розбивають. Люди не можуть навіть на вулицю вийти. Мої очікування? По-перше, хоча б поспати. Відійти, адаптуватися. Там і батьки залишилися, і тварини… Ми взяли все, що змогли, а що таке дві валізи?»

Життя в кількох сумках

Більшість переселенців збиралися поспіхом, під канонаду обстрілів, прихопивши лише найнеобхідніше.

  • «Цілу ніч збиралися, приїхала поліція, забрали і одвезли», — розповідає бабуся.

  • «Майже нічого не вдалося взяти. В чому були — в тому й приїхали», — каже інша жінка.

  • «Все життя у трьох чемоданах і двох портфелях», — зітхає переселенка на пероні.

Загалом Закарпаття продовжує приймати мешканців Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Тільки протягом січня до регіону прибуло вже 6 евакуаційних потягів. Люди сподіваються, що закарпатська тиша допоможе їм вилікувати рани, нанесені війною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 26 січня. 800 тисяч киян без світла! Загибель нардепа! Шторм у США!

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie