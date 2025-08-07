Евакуація з Донеччини та Дніпропетровщини: чому люди змушені жити у коридорах

Транзитний пункт / © ТСН

У Павлограді в транзитному пункті приймають втікачів від війни з Донеччини та Дніпропетровщини. Від початку року цифра зареєстрованих перевалила за 14 тисяч. Центр буквально тріщить по швах, а люди все продовжують їхати.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Автобуси один за одним привозять людей на транзитний пункт. За день тут можуть прийняти понад три сотні переселенців. І значна частина з них окрім розселення, потребують ще й медичної, психологічної та юридичною допомоги.

Сергій із Мирнограду. Чоловік не надто говіркий. Його щойно евакуювали з лікарні. Тиждень пробув там після поранення дроном. Каже врятував товариш, який вночі аби не потрапити під ворожі БПЛА, вивіз його до медиків.

Щойно всі вийшли з одного автобусу, як заїздить наступний. Більшість його пасажирів із Добропілля. Посеред бусу ноші з пані Мариною. Їй 89 — голова, каже, ясна, а от тіло не слухає. Її вмовила виїхати подалі від обстрілів донька

Всі кого волонтери доправили до транзитного пункту, проходять отримують тут гуманітарні набори та фінансову допомогу. Хто має куди — їде далі, інші — чекатимуть доки їм знайдуть нове місце проживання. Нині це може розтягнутись на кілька тижнів.

«Від травня, коли почалась масова евакуація з Дніпропетровщини, кількість людей у цьому транзитному пункті зросла в рази. Аби розмістити тих хто потребує ночівлі у центрі, ліжка довелось ставити у навіть у коридорах», — каже Анастасія Невірна.

