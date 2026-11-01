Евакуація з окупованих Олешків: оператор ТСН розповів, чим ризикували українці (відео)

Евакуація з Олешків / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Оператор ТСН Ілля Шинкаренко поїхав до тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині, щоб висвітлювати евакуацію українців із російського полону. Жодних гарантій безпечного повернення української делегації не було — лише обіцянки російської сторони.

Про це Ілля Шинкаренко розповів кореспондентці ТСН Наталі Нагорній, згадуючи евакуацію людей та тварин з окупованого міста.

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За його словами, ситуація в Олешках залишалася критичною понад рік. Щоб організувати допомогу людям, потрібно було домовлятися з російською стороною, яка не довіряла українцям і побоювалася, що під час гуманітарної операції по російському конвою можуть завдати удару.

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«І єдиний варіант, який мені здається, щоб їх вмовити на цю операцію, щоб там були присутні українці», — пояснив оператор.

Він зазначив, що присутність українських представників, зокрема уповноваженого з питань родини, мала переконати росіян у безпеці операції. До поїздки також долучилися українські делегації та американські колеги з телебачення.

Українці фактично стали додатковою гарантією безпеки для російської сторони. Водночас для самих учасників евакуації ситуація була протилежною.

«Для нас гарантією безпеки було тільки слово росіян, що з нами все буде добре», — наголосив Шинкаренко.

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Окуповані Олешки та евакуація українців: що залишилося поза кадром

Робота в окупованих Олешках була пов’язана з ризиком для українських журналістів та інших учасників делегації. Попри відсутність реальних гарантій безпечного повернення, вони вирушили на територію, контрольовану російськими військами, щоб висвітлити евакуацію українців.

Шинкаренко також поділився спогадами про те, що українській делегації дозволили побачити в Олешках, як відбувався переїзд до Криму та які деталі евакуації залишилися поза телевізійним ефіром.

Більше про обставини цієї поїздки та подробиці евакуації оператор ТСН розповів у відео: ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЩО УКРАЇНСЬКІ ЗМІ ПОВЕРНУТСЯ - НЕ БУЛО! Зізнання ОПЕРАТОРА ТСН після ОЛЕШОК

Нагадаємо, напередодні відбулася гуманітарна операція з евакуації жителів окупованих Олешків Херсонської області. У суботу, 31 жовтня, сотні людей повернулися на підконтрольну Україні територію, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Під час гуманітарної місії з окупованих Олешків вдалося евакуювати людей віком від трохи більше року до 94 років, а разом із ними їхніх домашніх тварин.

Також президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво в досягненні локального припинення вогню на Херсонщині.

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