Евакуація з окупованих Олешок: що відомо про гуманітарну місію і що там відбувається (відео)

Олешки / © ТСН

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Українська делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем сьогодні вже виїхала в напрямку Олешок, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він також обіцяє інформувати про перебіг операції, щойно з'являтиметься зв'язок. Про неї вже пишуть як про найбільшу гуманітарну місію цієї війни.

Американські журналісти, представник Меланії Трамп та маршрут евакуації

В Олешках працюватиме українська телевізійна група, а також події документуватимуть американські журналісти з Newsmax. Загальну координацію з боку США здійснює Марк Бекман — це приватний консультант Меланії Трамп, а також продюсер фільму про неї. Такими даними поділився український журналіст у США Остап Яриш.

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Згідно з документами, підписаними омбудсманами України та Росії, людей, які захочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, спочатку везтимуть до російської Анапи. А вже звідти разом із нашою делегацією доправлять літаком до Гомеля у Білорусі і далі — в Україну.

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Режим тиші та підготовка до виїзду сотень жителів

Зараз у районі проведення операції триває розмінування. Тим часом на виїзд з Олешок уже очікують до пів тисячі місцевих жителів. Це фактично кожен четвертий із тих, хто досі перебуває в окупованому місті. Про це пише видання The Wall Street Journal. Людям, які хочуть виїхати, повідомили про збір наприкінці тижня біля центральної лікарні.

Нагадаємо, режим тиші на Херсонщині розпочався о 3-й ночі 27 жовтня. Відтоді він минає без інцидентів, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Виконання домовленостей про припинення вогню координують із російською омбудсманкою. За участь у процесі Лубінець подякував і першій леді США Меланії Трамп.

Гуманітарна катастрофа та порятунок від голоду

Гуманітарна катастрофа триває в Олешках від травня. Туди не завозять ані ліків, ані продовольства — відколи росіяни замінували та перекопали всі під'їзні дороги. Місцевим, які наважувалися покинути місто, доводилося долати пішки десятки кілометрів замінуваними дорогами та під прицілом російських FPV-дронів.

Допомогти людям, які фактично помирали з голоду, намагалися українські військові — скидали їм із безпілотників продовольство. Утім, окупанти забирали пакунки, а людей, які наважувалися їх брати, кидали «на підвал».

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Зрештою, після міжнародного розголосу і втручання Меланії Трамп росіяни погодилися відкрити гуманітарний коридор. Режим тиші триватиме до 23:00 1 листопада.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Українська делегація ЇДЕ ДО ОЛЕШОК?! Бійка в ПАРЛАМЕНТІ й катастрофа в Іспанії | ТСН День 29 жовтня

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