Порятунок з Олешків: Лубінець зробив заяву щодо кількості евакуйованих

Евакуйовані з окупованих Олешків українці / © Associated Press

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію з евакуацією громадян з окупованих Олешків. За його словами, Київ та Москва не розголошують точну кількість людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію чи в бік РФ.

Про це омбудсман розповів у відповідь на запитання кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

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Кількість евакуйованих з Олешків не розголошують — чому

«Я підтверджую, у нас в рамках наших домовленостей з російською стороною ми не оприлюднюємо цифри, скільки громадян обрали для себе повернутись в Україну, скільки громадян виїхали на територію, яку контролює Російська Федерація», — зазначив Лубінець.

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Він закликав із розумінням поставитися до такого підходу та наголосив, що механізм, який вдалося реалізувати в Олешках, потенційно можна використовувати і для порятунку жителів інших населених пунктів, які опинилися в аналогічних гуманітарних умовах.

«Тобто у нас гуманітарна катастрофа не тільки в Олешках була. І станом на сьогодні є декілька населених пунктів на території Херсонської області, а також є інші населені пункти на території інших регіонів України, де відбуваються активні бойові дії, фактично лінія фронту. І потенційний оцей механізм відкриває для нас нові можливості, як врятувати наших громадян«, — пояснив омбудсман.

За словами Лубінця, принципово важливим було забезпечити постійний контроль за дотриманням досягнутих домовленостей. Саме тому ані українська, ані російська сторони не оприлюднюватимуть відповідних показників.

«Я дуже не хочу, щоб це перетворилось на хто до кого більше виїхав. Автоматично це не сприяє об’єктивності», — наголосив він.

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Водночас омбудсман звернув увагу на повідомлення іноземних журналістів і зазначив, що на їхній основі можна самостійно зробити висновки, не чекаючи на офіційні статистичні дані.

Нагадаємо, завдяки успішній гуманітарній місії та режиму тиші на Херсонщині 31 жовтня завершилася евакуація сотень цивільних з Олешків, які перетнули кордон і перебувають у безпеці. Операція відбулася за посередництва першої леді США Меланії Трамп, а також за підтримки української влади й Лубінця. Він зазначив, що евакуювали всіх охочих без будь-яких фільтрацій чи перевірок. Серед врятованих — люди різного віку, зокрема 94-річний мешканець і маленькі діти, домашні тварини. Ця місія подарувала надію на використання цього механізму для порятунку людей у майбутньому.

Меланія Трамп заявила, що під час успішної гуманітарної місії з окупованих Олешків за підтримки перемир’я евакуювали майже 800 цивільних та доставили допомогу. Дружина американського лідера привітала співпрацю України та Росії в цій операції та висловила сподівання на досягнення тривалого миру.

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