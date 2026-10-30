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Евакуація з Олешок: що насправді відбувається в окупованому місті і чи є люди, які не хочуть їхати — відео
В окупованих Олешках розпочалася евакуація цивільних. Люди місяцями виживали без їжі та води.
Олешківці страждали від голоду і не могли вибратися з пастки через щільне мінування та так зване «сафарі» на людей: росіяни полювали на тих, хто намагався втекти, скидами з дронів. Російські військові також забирали в людей їжу, яку українські Сили оборони доставляли в Олешки коптерами.
Домовитися з росіянами про гуманітарний коридор для олешківців тривалий час не вдавалося. Справа зрушила з місця лише після втручання Папи Римського та першої леді США.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Приїзд омбудсмана та довгоочікувана зустріч
В Олешки вирушив український омбудсман Дмитро Лубінець і двоє українських журналістів, серед яких був і кореспондент ТСН Ілля Шинкаренко.
Зустріч, у яку не вірилося: мешканці Олешок обіймаються з українським омбудсманом, який зізнається, що до останнього не був упевнений, що ця гуманітарна місія вдасться.
Дмитро Лубінець зазначив, що є люди, які хочуть залишитися у місті. Їм нададуть гуманітарну допомогу.
Страх фільтрації та довіра до України
Охочих виїхати з Олешок значно побільшало після того, як мешканці дізналися, що до них приїде представник України, розповідає волонтерка Олександра Книга, яка весь цей час тримає зв’язок з окупованим містом.
Бо знаючи методи окупантів, багато олешківців побоювалися, щоб під виглядом порятунку їх не затягнули у ще небезпечнішу пастку.
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