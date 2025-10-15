- Дата публікації
Евакуаційні автобуси для Києва: що готує влада та чи варто панікувати
Навіщо у КМДА заговорили про евакуаційні автобуси та про що йдеться насправді.
У Києві готують евакуаційні автобуси для вивезення людей у разі надзвичайних ситуацій.
Про це в інтерв’ю комунальним ЗМІ розповів Дмитро Загуменний, керівник апарату КМДА.
Посадовець зазначив: «Наразі також працюємо над проєктом евакуаційних автобусів для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій. Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям».
Після розголосу у ЗМІ в місті зчинилася паніка, нібито Київ хочуть евакуювати. Вже навіть підшукали «причину» — аварія на ЧАЕС або повний блекаут під час сильних морозів.
Але в КМДА спростовують такі чутки щодо евакуаційних автобусів.
«Дмитро Загуменний розповів, які проєкти робить СТО автопарку КМДА. Вони, наприклад, переобладнали автобус для мобільної школи дронів, ремонтують автомобілі для фронту і розглядають варіант переобладнати автобус під евакуацію людей», — пояснило нам джерело в КМДА.
Тобто йшлося лише про один автобус.
«Річ у тім, що наші фахівці переобладнали автобус під мобільну школу дронів для 3-ї штурмової. І в рамках цього проєкту виникла ідея, що можна зробити автобус, який буде використовуватися в разі надзвичайних ситуацій. В автобусі можна буде, наприклад, погрітися чи випити чаю. Але самого проєкту ще немає, про це фахівці лише думають», — пояснюють у КМДА.
Там додають, що наразі незрозуміло, на якому етапі ця ідея, але точно не йдеться про багато автобусів, лише про один.