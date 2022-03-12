Евакуювати людей з деяких міст вдалося лише тому, що серед них були іноземні студенти - Зеленський

Евакуювати людей з деяких міст вдалося лише тому, що серед них були іноземні студенти - Зеленський

За весь час війни до Маріуполя вдалося відправити всього п’ять великих гумконвоїв.

Президент України Володимир Зелепнський заявив, що вивезти людей з деяких міст вдалося лише завдяки тому, що серед них були іноземні студенти, адже росіяни не надають "зелених коридорів" просто з гуманітарних цілей.

Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю з представниками іноземних ЗМІ.

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За словами глави держави, окупанти діють дуже прагматично. Для них попередніх домовленостей видається мало для того, щоб відкрити евакуаційний коридор.

"Все не просто так відбувається. Не просто так хтось з гуманітарних цілей з боку російських військових щось там відкрив. Подарунків жодних немає, людського відношення ніякого немає", — каже Зеленський.

Президент України каже, що вивезти жінок та дітей з гарячих точок вдалося лише тому, що серед них були студенти з Індії та Китаю. Саме це, наімовірніше, зупинило росіян від обстрілів мирного населення.

Крім того, Зеленський повідомив, що за весь час війни до Маріуполя вдалося відправити всього п’ять великих гумконвоїв гуманітарної допомоги з їжею, водою та медикаментами.

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