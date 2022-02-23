Евакуюються і палять документи: Росія вивозить із українських міст свої дипломатичні установи

Консульство у Львові виїхало ще напередодні.

Співробітники посольств і консульств РФ вже активно готуються до евакуації і замітають за собою всі сліди. Місцеві жителі зафільмували на відео, як вони палять документи в бочках.

Про це йдеться в ТСН.12.00

Біля російської амбасади в Києві як раніше не видно жодних ознак життя. Крім охорони на вулиці, не зустріти більше нікого. Тихо, спокійно, мирно. Але напередодні в Росії заявили, що будуть евакуювати співробітників своїх дипломатичних установ. Це посольство в Києві та консульства в Харкові, Львові й Одесі. Росіяни аргументують це тим, що їм мінімум некомфортно, а максимум - небезпечно. Хоча ні за Революції гідності, ані за весь час російсько-української війни, посольство жодного разу не постраждало.

Росіяни вже активно готуються до від'їзду і у Львові. Сьогодні вранці біля місцевого консульства містяни помітили вогонь, викликали рятувальників. Але їх на територію не пропустили. Співробітники консульства сказали пожежникам, що ніякої пожежі немає. Вони щось спалюють, а що саме - не уточнили.

На це вже відреагував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він написав, що це тліють документи, які там палили напередодні. І додав, що за інформацією поліції, ще вчора звідти виїхали всі співробітники, крім кількох сторожів.

Росія заявила про вивезення з України своїх дипустанов

А в Одесі мешканці висоток довкола консульства країни-агресорки зняли, як люди на подвір'ї установи розпалили кілька вогнищ, в яких знищували папери – спалювали документи цілими стосами та коробками. Також завантажували пакунки в багажники автівок. Днем раніше в консульстві оголосили про «призупинення запису на прийом» у зв'язку з нібито оптимізацією штату. Всіх, хто має в установі якісь документи попереджали, що папери треба забрати якомога швидше.

Готуватися до від'їзду в Києві почали ще задовго до заяви російського МЗС. Уже не один раз кияни помічали, як звідти йде дим. Імовірно, там саме спалювали секретні документи. Уперше це зафільмували на відео тиждень тому. Тоді дим ішов серед білого дня, учора - диміло вже пізно ввечері.

Читайте також:

Без Лазурного узбережжя: РНБО України просить Францію заборонити відпочинок на її курортах росіянам, які визнали "ЛДНР"

Як житиме Львів в режимі надзвичайної ситуації - Садовий розповів

Села на Луганщині потерпають від обстрілів із "Градів": руйнуються і горять будинки