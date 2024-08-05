F-16 в Україні: які ракети може нести літак і яким буде його основне завдання на фронті – пояснення експертів

Україна нарешті дочекалася літаків F-16. За своє життя цей винищувач побував у безлічі збройних конфліктів: Ліван, Афганістан, Ірак, Югославія.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Що відомо про F-16

Україна протягом понад два роки повномасштабної війни мріяла про літак F-16. Він – летючий радар, винищувач, бомбардувальник, перехоплювач. Над розробкою F-16 почали працювати після війни у В'єтнамі.

Перший політ F-16 здійснив 1974 року минулого століття. Його прийняли на озброєння США вже за 4 роки потому.

Від моменту створення і дотепер він пройшов кілька глибоких модернізацій і з фронтового винищувача став універсальним бойовим літаком.

Нині однодвигунний F-16 може нести озброєння більше, ніж російський МіГ з двома двигунами. Та найважливіше – його радіолокаційна система. Вона дозволяє побачити повітряну ціль задовго до того, як ціль виявить його.

Втім, і досі однозначної відповіді, хто ефективніший, нема.

"Авіація зараз не воює в ближніх боях фактично", – каже Юрій Ігнат.

Зараз війна в повітрі – це протистояння технологій. Хто кого раніше виявить – раніше зможе запустити ракету і встигне сховатися. Це – одна зі стихій F-16. Натепер їх виготовлено понад 4600. Тобто кожен 3-й винищувач 4-го покоління у світі – це саме F-16. Це один з основних тактичних винищувачів США, а загальна кількість операторів F-16 – близько трьох десятків країн.

F-16

Як F-16 може впливати на фронт

"У F-16 величезний спектр озброєння. Це дозволяє працювати по всіх типах, фактично повітряних цілях, коєквалістики, також і по наземних цілях, і надводних цілях. Там є ракети ГРУ, які можуть суттєво погіршити росіянам ситуацію для фронту. Ну, відповідно, можуть бути крилаті ракети і керовані авіабомби тощо. Ракети ХАРМ ми вже знаємо, що навіть з радянської техніки їх запускають наші пілоти. Але ракети ХАРМ протирадіолокаційні будуть в рази ефективніше працювати з F-16", – сказав Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат

Скептики кажуть: у найближчій перспективі здобути перевагу в повітрі навіть з цими літаками Україна не зможе. Мовляв, навіть окупанти, маючи перевагу в кількості бортів, здобути панування у фронтовому небі не змогли. Втім, такого завдання перед F-16 ніхто й не ставить.

Відігнати російську тактичну авіацію з прикордонної ділянки – це він забезпечить, Знищення логістичних коридорів у Росії, куди зараз ми зі своєю технікою достати не можемо. Тому насправді тут питання не в тому, що це буде перелам війни. Тут питання в тому, що ми нарешті отримаємо посилення повітряних сил за рахунок того, що у них буде озброєння, яке можна протиставити російському", – каже Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт.

F-16

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 5 серпня. Насильство на вулицях Великобританії та атака на Ізраїль в найближчу добу

Читайте також: