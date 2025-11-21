ФАБ-500 по спальному району: п'ятеро загиблих і десятеро поранених у Запоріжжі після удару авіабомбою

Наслідки атаки по Запоріжжю / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

П’ятеро загиблих і вже десятеро поранених — такі наслідки удару, який росіяни завдали по Запоріжжю напередодні ввечері. На звичайний спальний район на околиці міста близько 22:00 ворог скинув півтонну авіабомбу (ФАБ-500).

Удар стався біля комунального ринку. П’ятеро людей, які просто йшли вулицею або чекали на автобус, загинули на місці, ще десятеро отримали поранення.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Масштабні руйнування та «хвилина врятувала життя»

На місці влучання одразу спалахнула сильна пожежа, над ліквідацією якої працювали всі екстрені служби. Зараз власники розбитих магазинів та комунальники наводять лад.

«Позабирали касу, частину товару, фактично все згоріло, все в середині. Звичайно, великі збитки, проте всі живі. Якби на дві години раніше… всі ж заклади працювали», — розповідає Олена, працівниця одного з кафе, наголошуючи, що удар міг забрати значно більше життів.

Авіабомба зруйнувала близько десяти магазинів, зупинки. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерхівки навпроти: там повилітали вікна та потрощило балкони.

«Чекали ж, коли увімкнуть світло і сіли в крісло, а тут буквально через хвилин 10 в цей момент вибух, повилітали вікна. Я на другому поверсі. Кухня, спальня, балкон — все вискочило. Тут пожежа, все оце горіло», — згадує постраждалий Віктор, мешканець будинку навпроти.

Стан поранених

Зараз лікарі борються за життя найважчого пацієнта — він перебуває у критичному стані. Серед потерпілих є 17-річний підліток.

