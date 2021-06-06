Фабрика тортур: як диктаторські режими Путіна й Лукашенка катують опозиціонерів

У Білорусі показали двогодинне інтерв’ю з Романом Протасевичем, затримання якого викликало міжнародний скандал.

Cвіт цього тижня бувприголомшений відвертим катуванням на очах мільйонів.

Про це 6 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Режим Лукашенка майже дві години смакував телевізійні тортури, влаштовані 26-річному журналісту Роману Протасевичу. Так самопроголошений білоруський президент переконував світ, що мав право на:

повітряне піратство;

загрозу пасажирам цивільного літака;

брехню про "хамасівську" бомбу на борту;

на перехоплення винищувачем міжнародного рейсу.

Телекамери, за його задумом, мали показати, як Протасевич зізнається у всіх смертних гріхах. Але зафіксували вони інше. Що важить більше, ніж слова. У кадрі Протасевич плаче і закриває обличчя руками, а на руках – сліди від наручників. Не варто говорити про психологічний стан Романа. На зап'ясті - очевидні рани. Кайданки не просто стискали руки до самих кісток. Враження таке, що білоруські КДБівці ледь не підвішували на них Протасевича.

Що відчули батьки, дивлячись на це - не можна й уявити. А от впливові європейські політики висновок зробили однозначний. Кожне слово в цьому телевізійному допиті - це наслідки катувань, погроз і залякувань. Вірити потрібно не вибитим псевдо-зізнанням Романа, а фактам: на руках і спухлому обличчі.

"Прошу всіх, читайте між рядками", - сказала мама Протасевича.

Рівень знущань у білоруських катівнях і те, що професійні кати дозволяють собі з ворогоми бацьки можна уявити на прикладі ще одного його заручника - Степана Латипова. Нещасний чоловік цього тижня встромив собі в шию ручку просто в залі суду, щоби більше не мучитися від погроз і побоїв...

Інші арештанти розповідають через рідних: щоби вибити фейкові зізнання, їм влаштовують фейкові розстріли зі сліпими набоями. А ще - просто ламають людську гідність, змушуючи носити на тюремній робі спеціальні жовті відмітки про "екстремізм". Це схоже на те, пише "Вашингтон Пост", що робили нацисти з євреями, змушуючи нашивати жовту зірку Давида.

І все це дуже скидається на фабрику тортур, організовану російськими бойовиками на Донбасі. Сумнозвісна катівня в Донецьку з назвою "Ізоляція" застосовує саме такі методи. Певно, людожери скрізь однакові. І тому обіцянка Лукашенка віддати колишнього головного редактора видання NЕХТА Романа Протасевича бойовикам "ЛНР", як він каже, на допит, звучить особливо цинічно.

Україна на це вже відреагувала. По-перше, якщо терористів допустять до викраденого білоруса, мінський формат переговорів щодо Донбасу може бути викреслений назавжди. По-друге, Верховна Рада офіційно засудила саме повітряне піратство Лукашенка. Ну, а Євросоюз остаточно заборонив польоти для білоруських перевізників.

І схоже, президент Росії Володимир Путін доводить, що побоювання не даремні. У РФ цього тижня теж перехопили іноземний літак. ФСБ буквально на злеті зупинила рейс із Санкт-Петербурга польської авіакомпанії "ЛОТ", аби зняти з борту російського опозиціонера, виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова. Варшава вже готує дипломатичну реакцію.

Утім, усі розуміють, що диктаторські режими Путіна й Лукашенка остаточно перестали ховатися.

Нагадаємо, в катівнях КДБ залишається дівчина Романа Протасевича. А у в'язницях Білорусі й Росії зараз перебувають сотні політв'язнів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання