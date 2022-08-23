Фахівці зафіксували 2 тис. екологічних злочинів агресорки Росії під час війни: чому це важливо

Втім, це цифра без урахування ситуації на тимчасово окупованих територіях, куди не мають доступу екологи. Докази фіксують, щоб через міжнародні суди стягнути з Росії всі завдані збитки.

Як збирають докази, які стають основою для позовів проти Росії, йдеться у сюжеті ТСН.

З вирви, утвореної російською авіабомбою, екологи беруть проби ґрунту так званим методом конверта. Відібрану землю в сумці-холодильнику доправлять науковцям. Вже вони досліджуватимуть її на вміст небезпечних елементів. За протоколом, екологічні злочини треба фіксувати того ж дня, але під час війни зробити це фактично нереально.

"Ґрунт є хорошим консерваційним середовищем. Якщо ми говоримо про повітря, то миттєво фіксуємо наслідки. Через три місяці ми не можемо зробити. Але ґрунт консервується. Ми можемо визначити рівень забруднення навіть через кілька місяців", - каже юрисконсульт екологічної організації Анатолій Павелко.

На околицях Чернігова екологи вишукують воронки від трьох видів снарядів: авіабомб, артилерії та реактивної системи залпового вогню. Речовина, що забруднює ґрунт, у цих видів зброї відрізняється. Потім ці дослідження накладатимуть на супутникові знімки. Так можна буде підрахувати бодай приблизні збитки навіть на тимчасово окупованих територіях, до яких екологи не мають доступу.

"Коли отримуємо космічні знімки певної території, то ми здатні порахувати кількість воронок. З космічних знімків ми можемо визначити той чи інший вид снаряду, який опинився на тій території. Беремо умовну територію, ділимо на ділянки кілометр на кілометр, кілометр за кілометром - і оцінюємо", - пояснив Анатолій Павелко.

Екологічні збитки на деокупованих територіях неймовірних масштабів. Один із методів обрахунку екологічних збитків визначається за кількістю землі, яку вже не можна використовувати за призначенням. Скажімо, як сільгосп угіддя чи ліси. Лише на Чернігівщині третина її території забруднена через дії російських окупантів.

Область під постійними обстрілами росіян була місяць. Протягом цього часу люди постійно дихали гаром. Зокрема, тоді впродовж трьох днів горіла нафтобаза. П'ять тисяч кубічних метрів дизельного пального рятувальники не могли миттєво загасити. Наслідки пожежі в будівельному гіпермаркеті також ще довго відгукуватимуться у повітрі, ґрунті та на здоров'ї містян.

"Коли вигоряють будівельні матеріали, у повітря потрапляють токсичні речовини залежно від того, чи це лінолеуми, чи ДПС, чи фарби горять. Лаки можуть утворювати різноманітні токсичні формальдегіди, різноманітні оксиди азоту, які є небезпечними для життя та здоров’я людей. Формальдегіди спричиняють, зокрема, рак. Ми намагаємося зібрати якомога більше злочинів, щоб довести цей екоцид. Поряд з геноцидом українського народу відбувається екоцид", - наголосила екологиня Катерина Полянська.

Приміром, Чернігівський водоканал російська армія прицільно знищувала протягом місяця, добиваючись гуманітарної катастрофи. Хоч у місті не було води та електрики, але на очисні споруди щодня надходило до півтори тисячі кубічних метрів каналізації.

Керівниця каналізаційних очисних споруд КП "Чернігівводоканал" Наталія Мазюк каже, якби облога міста тривала довше, то екологічної катастрофи неможливо було б уникнути навіть за межами області, зокрема в столиці. Пощастило, що резервних відстійників вистачило.

"Якби затягнулося, то всю цю воду ми б скидали без очищення в річку Білоус. Це призвело б до екологічного лиха, бо стоки були дуже концентровані. В основному це були туалети. Те, що скине Чернігів, вип’є Київ. Це дуже небезпечно", - пояснює вона.

Росіяни зруйнували капітально відремонтований відстійник. Ремонту він не підлягає, а тому потрібен новий. Дощова осінь може принести екологічне лихо, на межі якого балансували навесні.

Наразі Міністерство екології вже зафіксувало дві тисячі випадків шкоди довкіллю на деокупованих та інших територіях, куди прилітала російська зброя. На тимчасово окупованих наразі підрахувати екологічні злочини неможливо.

"Ми бачимо перевищення гранично допустимих концентрацій забруднених речовин і у воді, у повітрі, в ґрунті. Ми всі факти фіксуємо, нараховуємо шкоду. Всі ці матеріали передаємо правоохоронним органам. Ми вже зібрали 304 матеріали. Потім вони будуть передані до міжнародних судів", - каже перший перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Гречаник.

Тим часом 200 українських і міжнародних експертів уже підготували сім десятків проєктів екологічного відновлення України. Для цього потрібна перемога, а ще сотні мільярдів гривень, кажуть в Мінекології. Втім, сума - поки триває війна - постійно зростає.

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