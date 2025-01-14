Фахівців ППО забирають в піхоту: військові та парламентарі назвали кричущу загрозу для України

В Україні скорочують мобільні вогневі групи та «оголюють» цілі регіони – з такою шокувальною заявою в соцмережах виступила народна депутатка Мар’яна Безугла.



"Наразі з Повітряних сил, згідно з розпорядженнями Головнокомандувач ЗС України Сирського, інтенсивно переправляють людей у піхоту: техніків, механіків, інших спеціалістів. Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їх розширення, щоб заповнити офіцерські посади. Зокрема, створюється дивізіон тощо", - стверджує Безугла.



Як виявилось, про проблему публічно та різко висловився і інший нардеп – Олексій Гончаренко.

За його словами, військове керівництво намагається перекинути в піхоту всіх, кого можно.

"До мене зранку звертаються військові з Повітряних сил, які розповідають, що на частини прийшли телеграми з вимогами переводити людей в піхоту! І це майже всі техніки та механіки! Як будуть літати літаки? Як будуть функціонувати Повітряні сили, коли не буде механіків?? Ми так добивались F-16, а тепер вони будуть стояти, бо не буде кому їх ремонтувати?? Що це за бардак?!", - написав на своїй сторінці в соцмережі Гончаренко.



В родинах військових, які служать в Повітряних силах, нам розповіли, що у списки потрапили також і контрактники, яких не так просто замінити новими мобілізованими.

"Критична ситуація у 1 Галицько-Волинській бригаді - там третину бригади переводять у піхоту, без пояснень куди. Наказ від Головнокомандувача надійшов у рекордний час 12 січня та даний час на його виконання - 2 дні, рекорд, аби ніхто з нічого не встиг змінити", - розповіли нам в родині одного з військовослужбовців.

Та додали: "Важливо зазначити, що раніше вже були схожі списки, поїхало 11 людей, один з яких вже загинув, троє отримали поранення під час першого ж бойового виходу. Тоді наказ мав дію виконання тиждень, зараз - 2 дні та значно більша кількість військовослужбовців".



За словами самих військовослужбовців, ні командування Повітряних сил, ні бригада, ні батальйон, ні рота не мають на це впливу, вони мають виконати наказ.

"Командири безсилі, хоча в них забирають фахівців, які виявляли або знищували ворожі цілі. Зараз у ці списки включені також і контрактники, які підписали їх під час дії воєнного стану та прийшли у конкретну бригаду, щоб виконувати конкретну роботу", - каже військовослужбовець.



Та додає: "Нас зібрали на шикування, довели про кількість людей, яка має бути переведена. Це означає що на РЛС буде залишатися одна людина, а більшість МВГ просто розформують, бо немає людей. Командир нічого не може вирішити, бо є наказ".

"Авіація не зможе працювати"



Після того, як тему підняли парламентарі, в соцмережах військові почали підтверджувати наявність проблеми.



"Сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати", - написав в соцмережі військовий Віталій Горжевський.



Та додав: "Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. І якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації".

На ситуацію відреагували і представники місцевої влади, підтверджуючи те, що масштаби проблеми великі.



"Набирає розголосу така ситуація. Авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил Збройних Сил України звертається про розголос такої ситуації. Коментувати це не буду. Та і впливати на такі ситуації не в моїй компетенції. Єдине – вважаю, що такі рішення мають прийматись виважено і з усвідомленням можливих наслідків", - написав на своїй сторінці в соцмережі міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Своєю чергою, джерела ТСН.ua в Міністерстві оборони про ситуацію, яка склалась, кажуть наступне: "Ситуація дійсно непроста. Рішення приймаються згідно ситуації, яка є в зоні бойових дій".

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Раніше повідомлялось про те, що персонал ПСУ масово переводять у піхоту.

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