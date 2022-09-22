"Фактично смертники": експерт розповів, на які напрямки Путін може кинути 300 тисяч мобілізованих

Мобілізовані росіяни не обов'язково поповнюватимуть саме передові підрозділи.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Перший етап – це буде затикання дірок. Перших відмобілізованих кидатимуть одразу на фронт на всі напрямки. Вони намагатимуться підсилити ті частини, які сьогодні воюють на передньому краї. Вони будуть поповнювати поточні втрати й на правому березі Дніпра, й на запорізький напрямок, і на Донецьк, і на харківський напрямок. Перша хвиля мобілізації буде найгіршою для тих, кого відмобілізують, і це будуть фактично смертники. Чому? Бо їх ніхто не буде готувати. Ну, може, мінімум тиждень, щоб нагадати їм загальні навички, і кинуть сюди для затикання дірок. Вони увіллються в ці підрозділи, які воюють. Ну, а що буде далі, ви ж розумієте, особливо в російській армії, де панує в основному дідівщина й нестатутні взаємовідносини, що будуть робити з молодими. Молодих посадять у першу лінію окопів, і вони нестимуть найбільші втрати. Це буде доля цих людей. Саджати їх на якусь техніку чи озброєння, думаю, навряд чи це буде. В першу хвилю точно ні, бо їх не встигнуть підготувати", - сказав він.

Трохи краща ситуація буде вже в другій хвилі відмобілізованих, вважає Жданов.

"Можливо, їм дадуть трохи часу на навчання. Перша хвиля може з’явитися на лінії фронту десь за місяць, не раніше. А вже друга хвиля – не раніше нового року", - додав він.

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що російський диктатор Володимир Путін іде на значний політичний ризик у надії зібрати 300 тисяч військових для війни в Україні. Мобілізація у Росії зіткнеться із логістичними і адміністративними труднощами, а зібрані війська не будуть боєздатними ще протягом принаймні кількох місяців.

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