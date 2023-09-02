Фальсифікат СРСР: у Чернівцях демонтували поховання під радянським монументом – останків не виявили

У Чернівцях демонтували пам’ятник радянським офіцерам, проте у могилі не виявили останків тіл.

У Чернівцях днями демонтували пам’ятник радянським офіцерам. Фахівці шукали останки аби перепоховати їх на місцевому кладовищі. Згідно з архівними документами, на місці, де стояв постамент, було захоронено щонайменше шестеро військових, два з яких генерали. Проте під час робіт виявилось, що могили – порожні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН кореспондентки Вікторії Танасійчук.

За часів СРСР саме тут – у найбільшому парку відпочинку у середмісті Чернівців на 9-е травня відбувались урочистості із залученням школярів усього міста. Пам’ятник радянському генералу Боброву стояв понад пів століття посеред атракціонів та прогулянкових зон. Згідно архівів – тут поховані ще кілька офіцерів.

Демонтувати меморіал та перепоховати останки на території кладовища у мерії вирішили ще торік, проте довго чекали дозволів та документів на ексгумацію.

Екскаватор кілька годин рив землю, фахівці ретельно перевіряли кожен клаптик території під раднським монументом.

У паспорті пам’ятника, який фахівці знайшли в архіві зазначено, що тут поховані шестеро офіцерів, серед них генерали – Волошин та Бобров. Ці два герої радянського союзу були активними борцями з національно-визвольним рухом в Україні.

"Придушували український рух, які ненавиділи Україну. Їх було тут поховано для того, щоб показати, що населення вшановує і пам’ятає визволителів і буцімто готове пробачити всі ці злочини. За часів СРСР монументи на честь так званих визволителів у зонах відпочинку встановлювали скрізь", - розповів кандидат історичних наук Назарій Христан.

За словами історика, від 1945 року було започатковано масовий всесоюзний тренд вшанування радянських воїнів.

"Населенню масово присвоювалася думка, що Радянський союз – це виключно про визволення. Абсолютно неприпустимо зараз у головному парку міста Чернівців тримати могилу тих, хто свого часу придушував українську ідею", - каже Христан.

Місцеві мешканці повністю підтримали ідею перенести останки на кладовище.

"Вважаю, що правильно. Це радянське наше минуле. Треба, щоб наших героїв прославляли", - каже місцева мешканка.

Роботи з демонтування монументу тривали весь день, проте могили виявились фікцією, останків тіл фахівці так і не знайшли. Кажуть – не здивовані.

"Всі ми знаємо про те, які радянські документи в своїй основі були: фальсифікат на фальсифікаті", - прокоментував кандидат історичних наук Назарій Христан.

Замість комуністичної пропаганди у парку незабаром облаштують новий сучасний простір із зонами для відпочинку та дітей.

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