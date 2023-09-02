Фальсифікат СРСР: у Чернівцях демонтували поховання під радянським монументом – останків не виявили

У Чернівцях демонтували пам’ятник радянським офіцерам, проте у могилі не виявили останків тіл.
У Чернівцях днями демонтували пам’ятник радянським офіцерам. Фахівці шукали останки аби перепоховати їх на місцевому кладовищі. Згідно з архівними документами, на місці, де стояв постамент, було захоронено щонайменше шестеро військових, два з яких генерали. Проте під час робіт виявилось, що могили – порожні.
Про це йдеться у сюжеті ТСН кореспондентки Вікторії Танасійчук.
За часів СРСР саме тут – у найбільшому парку відпочинку у середмісті Чернівців на 9-е травня відбувались урочистості із залученням школярів усього міста. Пам’ятник радянському генералу Боброву стояв понад пів століття посеред атракціонів та прогулянкових зон. Згідно архівів – тут поховані ще кілька офіцерів.
Демонтувати меморіал та перепоховати останки на території кладовища у мерії вирішили ще торік, проте довго чекали дозволів та документів на ексгумацію.
Екскаватор кілька годин рив землю, фахівці ретельно перевіряли кожен клаптик території під раднським монументом.
У паспорті пам’ятника, який фахівці знайшли в архіві зазначено, що тут поховані шестеро офіцерів, серед них генерали – Волошин та Бобров. Ці два герої радянського союзу були активними борцями з національно-визвольним рухом в Україні.
"Придушували український рух, які ненавиділи Україну. Їх було тут поховано для того, щоб показати, що населення вшановує і пам’ятає визволителів і буцімто готове пробачити всі ці злочини. За часів СРСР монументи на честь так званих визволителів у зонах відпочинку встановлювали скрізь", - розповів кандидат історичних наук Назарій Христан.
За словами історика, від 1945 року було започатковано масовий всесоюзний тренд вшанування радянських воїнів.
"Населенню масово присвоювалася думка, що Радянський союз – це виключно про визволення. Абсолютно неприпустимо зараз у головному парку міста Чернівців тримати могилу тих, хто свого часу придушував українську ідею", - каже Христан.
Місцеві мешканці повністю підтримали ідею перенести останки на кладовище.
"Вважаю, що правильно. Це радянське наше минуле. Треба, щоб наших героїв прославляли", - каже місцева мешканка.
Роботи з демонтування монументу тривали весь день, проте могили виявились фікцією, останків тіл фахівці так і не знайшли. Кажуть – не здивовані.
"Всі ми знаємо про те, які радянські документи в своїй основі були: фальсифікат на фальсифікаті", - прокоментував кандидат історичних наук Назарій Христан.
Замість комуністичної пропаганди у парку незабаром облаштують новий сучасний простір із зонами для відпочинку та дітей.
Читайте також:
- Скинув із мосту і жбурнув зверху пляшку: в Німеччині невідомий напав на дитину через українську мову
- Смертельна хвороба на Закарпатті: троє людей померло, 12 — у лікарні
- У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який чинив опір: повна хронологія подій