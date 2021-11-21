Фанат Путіна й ненависть до України: чому нардепом Кивою зацікавилися правоохоронці

У Киви провели обшуки та відкрили кримінальне провадження.

Проти скандального нардепа і члена парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Іллі Киви відкрито кілька кримінальних проваджень. ДБР уже провело обшуки у політика. Вилучили зброю. А поліція відібрала два нагородні пістолети.

Що насправді стоїть за активністю влади? І чи приведуть кримінальні справи проти Киви до реального покарання? Бо в своєму відео зі стріляниною в день річниці вбивства лідера українських націоналістів Степана Бандери Кива говорив, що це - лише початок? Про це 21 листопада йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

У МВС є резонне пояснення, чому в нардепа Киви вирішили відібрати зброю.

"Підстава – його негідна поведінка і дії, які дескридитують сам факт його нагородження від імені Української держави", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Також читайте Народний депутат Ілля Кива розстріляв із автомата портрет Степана Бандери: відео

Щонайменше стріляти, наче бойовик, з автомата Калашникова не у спеціально пристосованих місцях, таки може бути злочином. Бо невідомо, куди прилетить куля з житлової зони.

Ілля Кива з початком війни на Донбасі якимось чином став цілим майором. Хоча до війни нічого спільного з правоохороною сферою не мав. Навіть - навпаки... Та це не завадило, пізніше, стати заступником головного поліцейського Донеччини. Далі - аналогічна посада на Херсонщині, звання підполковника. Офіцерська кар'єра робить мертву петлю. І от, Кива - вже керує усім поліцейським департаментом, що воює з наркотиками. Від яких, зізнається, свого часу сам не вдержався.

"Звичайно, пробував. Я прожив різне життя. Я знаю, що таке трава, я можу розповісти про те, як впливає кокаїн", - сказав свого часу Кива.

Обшуки у Іллі Киви: проти скандального депутата тепер порушено кілька кримінальних проваджень

Поліцейська кар'єра Киви стрімко і навіть з тріском обривається. Кива, чомусь, усе ніяк не може прийти на переатестацію поліцейських. Схоже, однострій поліціянта йому стає тісним. І вже ексофікер зручно перевдягається у дорогий костюм політика, очолив Соціалістичну партію України. Від неї, згодом, Кива балотується навіть у президенти. Щоб вже скоро і тут скинути костюм. З соціаліста - на відвертого проросійського медведчуківця. Партія "ОПЗЖ" бере його під своє крило і десантує в український парламент. Новоспечений нардеп вершить закон, як виявиться, зі шлейфом визнаного судом хабарника.

Кива відзначився бійкою з ветераном АТО. Був викритий розслідувачами на мільйоні, який, божиться, заробив на здаванні в оренду ями з багнюкою, а потім десь подів.

А от що не потребує жодних викриттів - це ненависть народного депутатата України до... України.

"Сьогодні Україна – це колиска фашизму, бєзпрєдєла, хаосу та смерті. Сьогодні я, напевно, єдиний в країні, хто відкрито заявляє, в першу чергу, про відновлення наших братських взаємовідносин з Російською Федерацією", - заявив Кива. І не втомлюється про це говорити на дуже численних ефірах для російської пропагандистської машини.

Також читайте Кива так і не став кандидатом наук: рішення Міносвіти

Цього тижня Кива заявив, що в нього забрали кандидатську ступінь. Щоправда, невідомо як, якщо ніхто йому її так і не дав офіційно.

Депутат тепер говорить про свою "фізичну ліквідацію". Імовірними виконавцями називає "націоналістичні угруповання", а замовником - "владу". Причому ознаками цього бачить навіть в зупинці його елітного кортежу копами за порушення правил дорожнього руху.

Тим часом шеф Іллі Киви і кум Путіна Віктор Медведчук зараз під домашнім арештом. У того серед численних обвинувачень - підозра у державній зраді та фінансуванні тероризму. У Киви поки - стрілянина в житловому секторі. Але що реально стоїть за його заявами, під час стрілянини, що це - "лише початок"? Має з'ясувати слідство...