"Фантастичні плани Кремля": оборонці кордону із Білоруссю висловились щодо можливо наступу

За даними Генштабу, на території Білорусі нині перебуває від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються.

Для наступу з Північного кордону України у ворога не достатньо сил, такі дані української розвідки. Нині на території Білорусі тренуються, за різними даними, в середньому до 30 тисяч російських мобілізованих, але у наших сил оборони чисельніша перевага. Українські армійці не припиняють зводити лінію оборони і не випускають з-під пильного ока ворога по той бік кордону, йдеться в ТСН.

“Чекаємо, якщо вони підуть, будем відбивати колони. Я не думаю, що вони тут далеко зайдуть, вже ми встигли підготуватись”, - кажуть військові.

Чотири основні дороги сполучення із Білоруссю і дві сотні спільного кордону - усе це тепер перетворилось у суцільну лінію оборони, яку створила українська армія.

На узбіччя доріг, які ведуть у прикордонну зону краще не з’їжджати, геть усе заміновано, про що свідчать таблички на кожному метрі. Трохи далі огорожа із частоколу та колючого дроту. Ще одна лінія оборони у разі наступу із Півночі на Волинь.

У пункті управління польотами, так свій підземний кабінет називає командир на псевдо “Шутрман” КПВВ як на долоні, все що там коїться допомагають бачити камери. Та здається нині на білоруських рубежах ні душі. “Останні дні там пожвавлення були. Зараз там тишина і спокій. Бачите, весь кордон ми наблюдаємо. Нема зараз такої загрози”, - каже він.

У Збройних силах розглядають чотири ймовірних варіанти наступу на цій ділянці, якщо Росія знову захоче відкрити північний фронт - це Рівненської АЕС, місто Ковель, Сарни чи Коростень. Та українські бійці такі плани Кремля називають фантастичними, але навчань не припиняють в максимальній близькості до кордону, аби по той його бік не розслаблялись.

До того ж, волинські ліси – не кращий шлях для військової техніки. Болотяна місцевість - природна перешкода для ворожої піхоти. Навіть наша, яка патрулює кордон, грузне у воді. Річка розлилася і створила природні інженерні загородження, перетворила поля у суцільні болота, в яких загрузне навіть танк.

За даними Генштабу, на території Білорусі нині перебуває від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються. Для наступальних дій треба чи не вдвічі більше, кажу армійці. Заяви про ймовірну атаку поки має вигляд, як гра на нервах. “Вони підходять і хочуть показати ніби тут щось є, аби ми звідси не пішли. Розумієте? Щоб нас не кинули десь на схід нашим допомагати. Вони роблять такі маневри, щоб ми на місці тут залишались”, - впевнені бійці.

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