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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Фатальна помилка коштувала дівчині з Франківська iPhonе та 34 тисяч гривень штрафу: що вона зробила

В Івано-Франківську суд виніс вирок дівчині, яка виготовляла та продавала інтимні відео у Telegram.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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в Івано-Франківську покарали дівчину за продаж пікантних відео

в Івано-Франківську покарали дівчину за продаж пікантних відео / © pexels.com

В Івано-Франківську на 34 000 гривень оштрафували дівчину, яка продала свої пікантні відео.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Домашня фотостудія та продажі у Telegram

Як встановило слідство, безробітна жінка за місцем свого проживання в Івано-Франківську облаштувала домашню кімнату для виготовлення контенту інтимного характеру. Для цього вона використовувала професійне освітлення, декорації, секс-іграшки, а також власні смартфони Motorola g6 та iPhone 15 Pro Max.

Збувала власні фото та відео дівчина через мережу Telegram, розповсюджуючи оголошення на спеціальних веб-ресурсах. Зокрема, у лютому 2026 року вона виготовила та продала покупцеві три порнографічні відеофайли за 1000 гривень, які той переказав їй на банківську картку.

Правоохоронці вилучили у зловмисниці гаджети та техніку, а проведена мистецтвознавча експертиза офіційно підтвердила, що продані файли містять елементи порнографічного характеру.

Що розповіла підсудна

У судовому засіданні обвинувачена повністю і беззастережно визнала свою вину. Вона пояснила суду, що займалася цим промислом близько року, оскільки потребувала грошей на лікування, щиро розкаялася у вчиненому та просила суворо її не карати.

Вирок суду

Івано-Франківський міський суд визнав дівчину винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК України (виготовлення, зберігання з метою збуту та збут відеопродукції порнографічного характеру).

Згідно з вироком суду, обвинувачену покарано:

  • Штрафом у розмірі 34 000 гривень (2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

  • Спеціальною конфіскацією одержаного від злочину доходу в сумі 1000 гривень у власність держави;

  • Конфіскацією в дохід держави вилучених смартфонів Motorola та iPhone 15 Pro Max;

  • Стягненням 7 701,76 грн процесуальних витрат за проведення експертиз.

Окрім цього, за рішенням суду вилучені під час обшуку сексуальні іграшки та банківську картку буде знищено.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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