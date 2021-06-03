Фатальне фото: в Івано-Франківську підлітка вдарило струмом на залізничному мості

Підлітка з опіками знайшов хлопець, з яким вони разом мешкають у гуртожитку.

В Івано-Франківську медики борються за життя 17-річного підлітка, який отримав опіки коли, найімовірніше, виліз на опору залізничного мосту заради фотографії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

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Потерпілого знайшов на залізничному мосту в одній із промзон міста сусід по гуртожитку. У підлітка через високовольтний розряд обпечена майже чверть тіла.

Місцеві жителі кажуть, що ця споруда дуже популярна серед любителів екстремальних світлин. А тому у поліції припускають, що хлопець видерся на опору заради світлини. Там, імовірно, втратив рівновагу і падаючи, зачепив електричні дроти.

Сам потерпілий наразі не може розповісти, що сталося, бо ще не відійшов від наркозу.

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Нагадаємо, в Одесі розваги 14-річного підлітка на даху потяга ледь не коштували йому життя. Хлопця вдарило струмом і він потрапив до медзакладу з опіками 90% тіла

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