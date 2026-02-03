У США опублікували файли Епштейна / © tsn.ua

Реклама

Три мільйони так званих «файлів Епштейна» оприлюднили у США. Департамент юстиції відзвітував: справу зроблено, усі матеріали тепер публічні. Проте у Конгресі сумніваються у повноті звіту і вимагають оприлюднити решту документів. Оприлюднені матеріали вже спричинили ефект цунамі: сама згадка у справі Епштейна руйнує репутації та карʼєри. У розсекречених файлах фігурують колишні та чинні президенти, королівські особи, мільярдери та зірки шоу-бізнесу. Усі вони були гостями ексцентричних вечірок Джеффрі Епштейна, де розвагою був секс, зокрема й з неповнолітніми.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розбиралася, кого вже знищила причетність до «острова педофілів».

«Чорна мітка» для еліти

Згадка у файлах Епштейна — ніби тавро, яке впливові люди отримують зі свого минулого. Вона вже коштувала титулів і привілеїв британському принцу Ендрю, брату короля Чарльза. У новій порції документів знову з’явилися неоднозначні фото принца з невідомою жінкою.

Реклама

Наслідки відчули і в Європі: у відставку подав радник премʼєр-міністра Словаччини Мирослав Лайчак. У розсекреченій переписці він обговорював із Епштейном вибір «дівчини для ігор».

Навіть найбагатша людина світу, Ілон Маск, змушений виправдовуватися через електронний лист, де він цікавився «божевільними вечірками» Епштейна.

Допис Ілона Маска в мережі X: «Я дуже небагато листувався з Епштейном і відхиляв запрошення поїхати на його острів. Моє листування може бути використане задля очорнення мого імені. Мене хвилює лише притягнення до відповідальності тих, хто скоїв серйозні злочини щодо експлуатації неповнолітніх дівчат».

Фото у сукні та «таємні антибіотики»: під ударом Клінтон і Гейтс

Найбільшого удару по репутації зазнав Білл Клінтон. У матеріалах справи є його фото у жіночій сукні на підборах, а також численні знімки з самим Епштейном. Експрезидент із дружиною вже погодилися дати свідчення Конгресу.

Реклама

Не менш скандальними виглядають нотатки про засновника Microsoft Білла Гейтса. Згідно з файлами, Гейтс нібито підхопив венеричне захворювання від російських дівчат на одній із вечірок і просив Епштейна дістати антибіотик, щоб таємно підмішати його в їжу своїй тодішній дружині Мелінді. У Гейтса ці закиди назвали «маячнею».

Фактор Трампа: чи зможе президент «вийти сухим із води»?

Чинний президент Дональд Трамп використовує ці факти проти своїх опонентів, заявляючи, що давно розірвав зв'язки з Епштейном.

Дональд Трамп, президент США: «До Клінтона та Гейтса є чимало запитань, а на мене там немає нічого. Ба більше, Епштейн і письменник Майкл Вольф змовлялися проти мене, щоб я програв вибори. Я не мав нічого спільного з цим хлопцем».

Проте документи свідчать про інше: у файлах містяться фото і відео Трампа з Епштейном, вітальна листівка від Трампа у формі оголеного жіночого тіла та навіть приязне листування Меланії Трамп із Гілейн Максвелл — правою рукою Епштейна, яка займалася постачанням дівчат.

Реклама

Джон Дей, адвокат: «Усі, хто був причетний до Епштейна, згоріли. Питання, чи Трамп — єдиний, хто зможе це пережити? Це захопливе питання, бо від зв'язку з Епштейном люди тікають, як вампіри від сонця».

Де зникли ще 3 мільйони сторінок?

Хоча Департамент юстиції оприлюднив гігантський обсяг матеріалів, демократи у Сенаті підозрюють Трампа у приховуванні частини даних.

Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті: «Вони кажуть, що зібрали 6 мільйонів сторінок, але публікують лише три. Що сталося з рештою? Чи оприлюднено кожен документ, у якому згадується прізвище Трамп? Нам потрібні відповіді».

Джеффрі Епштейн був не просто сутенером, а успішним фінансистом із глибокими зв'язками в політиці та розвідках різних країн (зокрема російської та ізраїльської). Його постать досі оточена міфами — дехто навіть вірить, що його смерть у в'язниці була інсценована. Наразі сотні журналістів та аналітиків продовжують вивчати опубліковані файли, обіцяючи нові гучні викриття.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ 12:00 ОНЛАЙН! ВІВТОРОК, 3 ЛЮТОГО ! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!