"Файли Епштейна" та Україна: нерухомість у Львові та моделі з Києва — нові подробиці скандалу

Джеффрі Епштейн — американський фінансист, обвинувачений у сексуальних злочинах

Інтернет вибухнув: офіційно опубліковані «файли Епштейна«. Їх уже цитують як доказ змов, „таємних списків“ і закритих клубів для еліт. Але що це насправді? Це не „витік“ і не хакерський злив. Це офіційна публікація: Мін’юст США виклав понад 3 мільйони сторінок у межах виконання закону про прозорість стосовно файлів Джеффрі Епштейна — американського фінансиста, обвинуваченого у сотнях сексуальних злочинів.

Разом із попередніми хвилями це майже 3,5 мільйони сторінок, понад 2 000 відео і 180 000 зображень. І коли кажуть «файли Епштейна», уявляється папка з прізвищами. Насправді ж це десятки різних типів матеріалів: слідство, суди, контакти, бронювання, перельоти, листи та чернетки.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: БРУДНА ГРА! УКРАЇНА У ФАЙЛАХ ЕПШТЕЙНА: МОДЕЛІ, РЕЙСИ, НЕРУХОМІСТЬ у Львові — це змушує задуматись!!

Що відомо про «файли Епштейна»

Символом справи став приватний острів Епштейна — Літл Сейнт Джеймс. У судових матеріалах він фігурує як локація, куди перевозили людей та влаштовували вечірки. За свідченнями потерпілих, саме там відбувалися сексуальні контакти, частина з яких — із неповнолітніми. Тут справа перестає бути історією про одного злочинця, адже Епштейн роками обертався серед президентів, принців, мільярдерів і топменеджерів Кремнієвої долини. І от серед цього масиву раптом з’являється Київ.

Український слід: модельні агентства Києва та згадки Маші Манюк

Нові документи показують інший бік модельного ринку. В одному з ланцюжків листів за 2010 рік фігурує комунікація модельного агента Жан-Люка Брюнеля (якого пов’язують із рекрутингом моделей для Епштейна) із керівницею українського агентства Linea 12 Машею Манюк. На той час вона була дружиною Юрія Громницького, речника віцепрем’єра часів Януковича Бориса Колеснікова.

У листах Київ згадується як центр рекрутингу, а повідомлення містять цинічні характеристики ринку з поділом на «топові» агентства і так звані «escort-type» структури. Як «найкращі в Києві» названі два агентства — L-Models та Linea 12. Також згадується база з 400 дівчат, яких потрібно було «показати» для подальшої співпраці.

Позиції сторін:

Маша Манюк: Публічно підтвердила факт професійної комунікації з Брюнелем, проте наголосила: «Йшлося про звичайний робочий лист щодо моделі та контрактних можливостей, без будь-якого підтексту незаконної діяльності».

Ірина Тимофєєва (L-Models): Заявила, що не має жодного стосунку до ескорту чи злочинної діяльності в контексті справи Епштейна.

Вероніка Бойд (ексмодель): Спершу стверджувала, що Манюк нібито відправляла моделей до Епштейна, але згодом видалила пост і вибачилася: «Попередні слова базувалися на чутках, а не на особисто перевірених фактах». Втім надіслала пост іншої жінки — Марії Скритуцької, також моделі, яка описує подробиці своєї роботи в сфері моделінгу.

Пост Марії Скритуцької / © із соцмереж

Окремо в документах спливають підбори перельотів Нью-Йорк—Київ та ім’я Софії Гіріч (імовірно, 27-річна українська модель у США). Після публікації файлів жінка закрила свої сторінки в соцмережах.

Нерухомість у Львові: навіщо Епштейну знадобився будинок у центрі міста?

У файлах міститься несподіваний фрагмент — обговорення купівлі будинку в центрі Львова (вул. Бориса Романицького) у 2017 році. Епштейн листувався з українкою Анастасією Сіро (Сірооченко). Операцію організували через польські рахунки, оскільки українське законодавство мало обмеження для іноземних компаній. Будівлю оформили на матір Анастасії — Тетяну Сірооченко, яка згодом передала її доньці за договором дарування.

Вілла на вулиці Бориса Романицького у Львові, згадана у файлах Епштейна

Російський вектор: «медові пастки», друг Путіна та компромат

Географія документів широка: слово «Russia» фігурує у файлах 5584 рази, Москва — вдвічі більше. Велика кількість згадок стосується Володимира Путіна. В одному з листів Епштейн пише співрозмовнику щодо російської візи:

«У мене є друг Путіна — спитати його?»

Ймовірно, це частина спілкування з оточенням Владислава Дороніна, російського бізнесмена. Епштейну пропонували пентхаус у Москві з видом на Кремль та обговорювали поїздку до РФ.

Також зафіксована комунікація з постпредом РФ при ООН Віталієм Чуркіним. Російський дипломат у відповіді дякує Епштейну та відгукується про нього як про «наставника». Епштейн же зазначав, що сину Чуркіна, Максиму, просто потрібно «зрозуміти американські бізнесові звички».

Нові документи лише посилили версії про те, що Епштейн міг діяти в інтересах російських спецслужб, збираючи компромат на впливових осіб світу.

Окремо в документах і розслідуваннях згадуються контакти Епштейна з представниками російського економічного блоку — зокрема листування з тодішнім заступником міністра економічного розвитку Росії Сергієм Беляковим. У матеріалах ідеться про історію можливого шантажу групи бізнесменів «російською дівчиною з Москви».

І саме на цьому місці з’являється найгучніша версія: мережа Епштейна могла працювати як система збору сексуального компромату на впливових людей — так званий компромат-підхід або «honey-trap» (медова пастка). Західні розслідувачі припускають, що така модель могла бути цікавою спецсужбам, зокрема російським. Ця версія спирається на характер мережі контактів, модель рекрутингу молодих жінок та велику кількість міжнародних зв’язків.

В одному з оприлюднених документів фігурує твердження джерела ФБР: Епштейна описують як розпорядника капіталу для Путіна. Також у файлах вказано, що за місяць до зустрічі Дональда Трампа з Путіним у Гельсінкі (2018 рік) Епштейн намагався передати послання російським дипломатам: «Якщо ви хочете зрозуміти Трампа, поговоріть зі мною».

З чого все почалося?

Попри масштабну «змову еліт», історія почалася не з мільярдів, а із заяви родини 14-річної дівчини у Флориді. У 2005 році батьки підлітка звернулися до поліції: їхню доньку сексуально використав багатий фінансист, який платив неповнолітнім за «масажі».

Слідчі виявили серійну схему: гроші, «масаж», сексуальні дії та прохання привести інших дівчат. У 2008 році Епштейн пішов на угоду зі слідством, відсидів короткий термін і продовжив світське життя. Крапка була поставлена лише у 2019-му, коли його знову заарештували, а згодом знайшли мертвим у камері. Офіційна версія — самогубство.

Принц Ендрю, Трамп та Білл Гейтс: чиї імена фігурують у списках

Хто з відомих імен опинився під прицілом архіву?

Принц Ендрю: Найгучніший кейс. Нові файли містять фото та листи, що поставили брата британського короля у вкрай незручне становище. Результат: втрата королівських обов’язків, титулів та багатомільйонна фінансова компенсація потерпілій без визнання вини.

Дональд Трамп: згадується неодноразово, проте здебільшого як соціальні перетини 90-х років або неперевірені повідомлення від громадян у зведеннях ФБР. Трамп заявляє, що розірвав стосунки з Епштейном багато років тому, а жодна ключова потерпіла не висувала проти нього доведених обвинувачень.

Білл Гейтс: у масиві є чернетки листів із різкими твердженнями, зокрема про інфекцію від «російських дівчат». Представник Гейтса назвав ці закиди повністю неправдивими.

Навіть проста згадка у файлах має миттєві наслідки: у Словаччині через листування в масиві у відставку вже подав радник прем’єра.

Документ — це не вирок

Оприлюднення 3 мільйонів сторінок супроводжувалося скандалами: через помилки редагування в архіві могли опинитися чутливі дані постраждалих, що дозволили б їх упізнати.

Мільйони сторінок і тисячі листів — це ще не вирок. У цьому архіві поруч стоять реальні свідчення, приватні листи та неперевірені чутки. Змішати все в один «список винних» — небезпечна помилка. Архів відкрив більше запитань, ніж дав відповідей. Він показав головне: як близько до великих грошей роками існувала система експлуатації і як повільно її наздоганяло правосуддя.

Головне питання сьогодні — не хто згаданий у файлах, а хто понесе доведену відповідальність.

