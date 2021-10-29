Федоров пояснив, чому розробник фейкової "Дії" стажуватиметься в Мінцифри

"Спробуємо допомогти йому і таким як він", - підкреслив Федоров.

Ведуча Наталія Мосейчук у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" прочитала sms-повідомлення від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, у якому він пояснив, чому розробник фейкової "Дії" стажуватиметься в Мінцифри.

"Я побачив в хлопцеві потенціал для розвитку. Він вже достатньо в матеріалі для 21-го року, багато що тестував і розібрався. Спробуємо допомогти йому і таким як він", - зауважив посадовець.

Нагадаємо, що раніше, у четвер, 28 жовтня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував молодику, який створив фейковий додаток "Дія", попрацювати у відомстві над кількома соціальними проєктами.

“Серед перших завдань — зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати. Призначимо у Мінцифри куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо спрямувати його можливості у потрібне річище”, — повідомив міністр.

Окремо Федоров закликав українців більше нічого не підробляти, бо “цей канал потрапляння до Мінцифри більше не працює”.

Також секретар РНБО Олексій Данілов запропонував узяти до себе в команду розробника фейкової "Дії".

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