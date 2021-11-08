Федоров розповів, коли в "Дії" з'являться довідки про ПЛР-тест і одужання від COVID-19

Федоров розповів, коли в "Дії" з'являться довідки про ПЛР-тест і одужання від COVID-19

Документ буде діяти 90 днів.

Довідка про одужання від коронавірусу може стати доступною у застосунку "Дія" вже цього тижня, як і інформація про актуальні ПЛР-тести.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр цифрової трансформаціі Михайло Федоров.

Довідка про одужання діятиме впродовж 90 діб. Втім, як рахуватимуть ці дні - інформація різниться. Міністерство охорони здоров'я минулого тижня пояснило, що довідку можуть отримати тільки ті, хто одужав вже після запуску цієї функції в "Дії".

Своєю чергою, міністр Федоров каже: його відомство передбачило те, що довідку зможуть згенерувати всі, хто одужав протягом останніх 90 днів. Втім, остаточні деталі із МОЗ ще узгоджують.

Коронавірус в Україні: довідка про одужання може стати доступною в застосунку "Дія" вже цього тижня

Щоб сертифікат у "Дії" сформувався, лікар повинен обов'язково внести інформацію про одужання пацієнта до електронної системи охорони здоров'я. "Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формує COVID-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат буде діяти 80 днів", - поснив міністр.

Як повідомлялося, COVID-сертифікат - це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг "Дія" або в мобільному додатку “Дія”. Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує: "жовтий" СOVID-сертифікат та "зелений" COVID-сертифікат.

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