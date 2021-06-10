Федоров розповів, що найближчим часом додадуть у перелік документів, які з'являться в "Дії"

За словами Федорова, у міністерстві наразі сфокусовані на послугах, тому що всі базові документи вже відображаються в "Дії".

Незабаром у застосунку "Дія" будуть відображуватись електронні лікарняні, а також стануть доступними свідоцтва про шлюб та розлучення.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, йдеться 10 червня у сюжеті ТСН.19:30.

"Вони (електронні лікарняні - Ред.) з'являться. Взагалі, всі продукти, які ми запускаємо, вони будуть в "Дії". Тому дуже скоро теж з'являться", - зазначив він.

За словами Федорова, у міністерстві наразі сфокусовані на послугах, тому що всі базові документи вже відображаються в "Дії".

"Тепер ми сфокусовані, щоб запустити найпопулярніші послуги. Нещодавно ми запустили зміну місця реєстрації. І наше завдання до кінця року зробити так, щоб громадяни в усіх містах могли користуватися цією послугою. І це стосується і інших послуг, які ми запустили. Тобто ми одні запустили, інші доопрацьовуємо і запускаємо. Перед нами виклик. Потрібно багато послуг відцифрувати", - сказав він.

Наразі крім закордонного паспорту, ідентифікаційного коду, посвідчення водія, реєстрації на транспортний засіб - свідоцтво про народження дитини також можна відобразити в додатку.

"Ще ми плануємо додати свідоцтво про шлюб та розлучення. Ми хочемо не створювати нові документи постійно, а хочемо прибрати життєві ситуації, де потрібні ці документи, тому що свідоцтво про шлюб - це державний документ, який потім потребує сама держава. Тобто держава може між собою обмінюватися документами", - зазначив міністр.

За словами Федорова, в цьому є абсурд ситуації з паперами, чергами, зайвими кроками - тому що держава сама в себе потребує документи.

Новини України: Михайло Федоров розповів, чи з’являться електронні свідоцтва про шлюб та розлучення

"Тому ми більше сфокусовані на тому, щоб державні органи між собою обмінювалися документами онлайн і бігали документи, а не люди", - резюмував він, нагадавши, що вже від 23 серпня набуває чинності закон, згідно якого електронні документи повністю прирівнюються до паперових.

Нагадаємо, уже від 17 травня українцям стали доступними понад 30 сервісів у смартфоні. Так, на порталі чи в застосунку "Дія", зокрема, можна змінити місце реєстрації, відкрити ФОП, поставити цифровий підпис. Про те, як будуть працювати нові послуги розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. ТСН.ua зібрав в одному матеріалі все найголовніше.

Україна стала першою в світі країною, яка запустила цифрові паспорти і стала четвертою країною в Європі, яка запустила цифрові водійські посвідчення та електронний технічний паспорт. Портал "Дія" включає в себе всі електронні послуги, які сьогодні існують в державі і кожна нова послуга додається саме на цей портал.

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