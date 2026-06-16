Федоров відверто відповів, чи має конфлікт з Сирським

Михайло Федоров / © ТСН

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Міністр оборони України Михайло Федоров спростував наявність конфлікту з Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, наголосивши на злагодженій роботі обох відомств. За словами глави відомства, спільні зусилля спрямовані на реалізацію трансформацій у силах оборони, які розробляються разом із Генеральним штабом.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у великому ексклюзивному інтерв’ю для ТСН в рамках телемарафону «Єдині новини».

Як підкреслив міністр, перед інтерв’ю відбулася нарада за участю командирів бригад, корпусів та угруповань, де обговорювалися деталі запланованих змін. Очільник Міноборони зазначив, що професійні відносини між ним та Головкомом залишаються робочими.

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«Він Головком української армії, яка бореться за незалежність інших не може бути відносин. Ми в одній команді, команді України, команді президента», — зауважив Федоров.

Водночас Михайло Федоров визнав, що в процесі прийняття рішень виникають дискусії та розбіжності в поглядах. Зокрема щодо фінансового та матеріального забезпечення військових формувань.

«У нас є, звичайно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня. Наприклад, ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім по певному індексу додаткові отримувати ресурси. І ми це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за тиждень — сто відсотків можна було. Погоджуємо кілька місяців, але ми доточуємо певні деталі. Десь нам якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося», — пояснив міністр.

Міністр оборони додав, що такі дискусії є природними для функціонування складної структури. Проте пріоритетом залишається єдність для протидії загарбникам.

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«Але в цілому, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок — мати будь-який конфлікт», — резюмував Михайло Федоров.

Нагадаємо, уряд презентував детальний план масштабної військової реформи народним обранцям, який передбачає підвищення зарплати військовим, нові терміни служби, процес демобілізації.

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