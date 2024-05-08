Фермер підірвався на міні, але продовжив засівати: аграрії розповіли про криваву ціну хліба через війну Росії

В Україні триває третя посівна в умовах повномасштабної війни. Фермери змушені стикатись із постійними обстрілами, браком кадрів, їхні поля часто заміновані.

Як виживають фермери - у матеріалі кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

Фермер з Харківщини підірвався на міні, але продовжує посівну

У Харківській області поля щільно заміновані. Місцевий фермер Олег Гірман каже, що минулого року підірвався на російській міні, коли допомагав рятувальникам розміновувати поля.

"Я взяв таблички, допомагав розставляти, бо якщо не ти то ніхто, якщо бачать, що я не піду, то ніхто не піде і це буде на роки. Думав, що такого ніколи не станеться. Бо я ж вже розумію і знімав, і бачив", - каже Олег Гірман.

Осколок від міни зачепив хребет чоловіка. Чи буде ходити, лікарі прогнозів не дають. Та Олег налаштований позитивно.

"Може там пізніше трошки поїду до іншої держави, як посівна закінчиться і поїду зроблю обстеження, може вони ще щось порадять", - каже фермер.

Поки ж у нього посівна. На полі, як раніше, не може працювати, та робочий процес контролює з машини. З тисячі орендованих гектарів фермер засіває тільки сто. Обробляють землю там, де впевнені, що мін немає.

Трактор сіє соняшник на полі, яке 2022 року було лінією фронту. Навіть під час активних бойових дій, весняно-польові роботи тут не припинялись.

"Тут засівалося навіть, коли були бойові дії. Тут літали ракети", - каже фермер.

Посівна на Харківщині

Віталій Онищук допомагає фермерові. Росіяни вбили маму чоловіка та племінницю. Робота у тутешніх фермерів надскладна. Заважає працювати навіть повітряна тривога, яка в регіоні лунає постійно.

"Коли тривога, у нас навігація виключається. Приходиться стояти, якщо 2-3 часа приходиться стояти, а за цей час 40 гектарів землі можна засіяти", - каже Віталій Онищук, директор агропідприємства.

Віталій Онищук

На Київщині фермери вийшли на довоєнний рівень

Фермер з Київщини каже, що практично вийшов на довоєнний рівень. Проблем з мінами на цьому полі немає, але бракує працівників.

"З механізаторами, тому що багато людей по-перше забирають на фронт тому що якраз там теж треба фахівці. І тракторист, і комбайнер, все що їде і велике", - каже фермер Юрій Павлушко.

Володя на агропідприємстві незамінний кадр. Робота в чоловіка цілий рік. Від військових не ховається. Як покличуть, то піде.

В Україні і далі заміновані поля

Фермери роблять акцент на олійних культурах

Цього року українські фермери зробили акцент на олійних культурах. Зернових засіять менше на 15 відсотків. І причина - зерно менш прибуткове.

"Збільшується площа культур, які менш чутливі до логістики через те, що вартість однієї тони більша, другий фактор в цілому олійні культури минулого року показали себе більш прибутковими ніж зернові", - пояснює заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Попри війну, українські сільгоспвиробники роблять все можливе, аби врожай цього року був.

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Нагадаємо, фермери з Миколаївщини розповіли про ціну врожаю

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