Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
5 хв

Фермер-волонтер: історія корейця, який працює в Україні та допомагає ЗСУ

Як український бізнес працює під час війни та допомагає армії.

Григорій Хан.

На Полтавщині живе чоловік, який не лише вирощує овочі, а й дбає про військових. Щодня поміж полями і технікою він знаходить час та сили для волонтерства. Знайомтесь — це Григорій Хан.

Історія фермера з Полтавщини

«Я за національністю кореєць. Діди, прадіди проживали на далекому Сході. У 37-х роках відбулася масова депортація корейців, поволзьких німців, кримських татар, греків, багато кого. Як розказували дід і бабуся, то їх переважно у болота вивозили. Декілька вагонів вивантажували, і вони будували землянки, висушували болота. Потім у степах, в болотах виникали стихійні хутори вже з часом, і фактично я народився в Узбекистані», — розповідає Григорій Хан, керівник СФГ «ХАН» та волонтер.

Григорій мріяв бути військовим, але доля завела в аграрну справу. Чоловік закінчив сільськогосподарський інститут у 18 років. Був головним інженером у Хабаровському краї. Потім — армія. Після поранення його комісували. У 1985 році він приїхав до України, до побратимів. Тут і оселився.

«Під час повномасштабної війни, яка почалась 2022 року, багато повиїжджало людей. І члени моєї сім’ї хотіли виїхати та агітували мене, а я кажу: „Хочете виїжджайте, але я залишусь тут“. Старша донька з сім’єю і молодша зараз у Києві, всі ми тут до „переможного“. На Полтавщині у мене народились молодша дочка, три онуки, син. Полтавщина — моя друга домівка», — ділиться Григорій Хан, керівник СФГ «ХАН» та волонтер.

Як війна вплинула на бізнес фермера

Справжнє випробування для Григорія почалося у 2022 році. Повномасштабна війна змінила все. До війни на господарстві працювало 35 людей. Зараз — удвічі менше.

Волонтерити Григорій почав ще у 2015-му. Відтоді збирає у своєму кабінеті колекцію подяк і нагород. І ця колекція дійсно вражає.

«Перша подяка від командира батальйону Івана Шаламаги. Наймолодший комбат, комполку і трохи ще був т.в.о комбрига», — розповідає фермер.

Подяки, шеврони, бойові прапори — їх, здається, неможливо порахувати. Григорій Хан каже: волонтерить не заради відзнак. Але військові завжди знаходять спосіб подякувати.Знаєте, підрозділів багато. Є подяки від комбригів, комбатів, а є просто від хлопців. І вони для мене всі цінні», — наголошує Григорій Хан, керівник СФГ «ХАН» та волонтер.

З 2022 року він зосередився на постачанні дронів. Понад 2000 БпЛА, сотні поїздок і десятки бригад, яким він допомагає досі.

«Бачу запитів все більше і більше. Бригад додається. І я бачу, або збанкрутую, або треба відкривати рахунок. У вересні 2023 року я зареєструвався і в податковій, і у всіх службах, і це дає змогу офіційно збирати гроші», — каже він.

Але, зізнається Григорій, хлопці з фронту просять не лише зброю, а й смаколики. Сільськогосподарське фермерське господарство «ХАН» — це овочі, зернові, олійні. Це картопля, капуста, кавуни, перець. А ще — чимало тварин. На території є навіть фазани — переселенці з екопарку «Фельдман», що у Харкові.

Продукція господарства відправляється по всій країні: постачається до Києва, на захід України та, звісно, доставляється по Полтавщині. Борщовий набір від Григорія Хана щодня потрапляє на столи українців. Та, за словами самого аграрія, з кожним роком займатися цим стає дедалі важче.

«Чесно кажучи, вона (справа, — Ред.) ризикована. Наш регіон вже 5 років страждає через посуху. Опадів не вистачає. Поки що ми тримаємось», — каже він.

Як Райффайзен Банк допомагає фермеру

Виходити із складних ситуацій пану Григорію завжди допомагає Райффайзен Банк. Господарство співпрацює з ним ще від 2004 року. Саме завдяки банківському фінансуванню вдалося модернізувати техніку, розвинути тепличне господарство, забезпечити сталість бізнесу. І навіть у війну банк не зупинив кредитування.

«Григорій Сергійович користується всіма банківськими продуктами, але, як і більшість аграріїв, полюбляє відновлювальну кредитну лінію для агропідприємств. Це дуже зручно в період посівної кампанії або коли відбувається збір уже врожаю використовувати кошти на поточні потреби. Це і зарплата, і податки, і засоби захисту рослин, добрива. Тобто, все, що стосується початку посівної кампанії. Банк надає можливість використати кредитні кошти, а потім за рахунок врожаю їх повернути», — пояснює Світлана Бережинська, керівниця з питань продажів та обслуговування ключових клієнтів Бізнес Банкінгу центру роздрібного бізнесу Східного регіону Райффайзен Банку.

Війна змінила правила гри для всіх. Невизначеність, ризики, постійні виклики. Але навіть у найскладніші часи бізнес мав працювати. Люди потребували роботи, а країна — продовольства.

«Дійсно складно, тому що клієнти не розуміли, як це вплине впринципі на їхню діяльність, як вони будуть поводитися, але, як і з цим клієнтом, так і з іншими, говорячи сьогодні про Григорія Сергійовича, жодної прострочки, навіть у період воєнного стану, не було», — каже Світлана Бережинська.

Пан Григорій ділиться: за роки роботи в аграрній сфері отримував чимало пропозицій від інших банків. Та незмінно залишається з Райфом.

«Роботою банку я задоволений, працівниками, ставленням, і змінювати банк не збираюся. Хоча є багато пропозицій перейти в інші банки. Як кажуть, коней на переправі не змінюють, то і я не збираюсь змінювати», — наголошує Григорій Хан.

Понад усе пан Григорій цінує професіоналізм — у полі, в бізнесі, на передовій. Він переконаний: кожен має робити те, що вміє найкраще. І тоді разом ми зможемо більше.

«Я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Тим, що у нього виходить. Щоб якнайбільше допомогти хлопцям і дівчатам, які захищають нашу державу», — каже він.

Українське підприємництво живе, попри складні часи люди працюють та підтримують військових.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie